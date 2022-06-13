الغالى تمنه فيه.. اسعار ومواصفات هاتف Poco F4 5G الجديد من شاومي

انت الان تتابع خبر اسعار ومواصفات هاتف Poco F4 5G الجديد من شاوميوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صرحت شركة “بوكو” المشتقة من العملاق الصينى “شاومي” إنها طرحت هاتفها الجديد Poco F4 5G، موضحة أنه سيأتي بسعة كبيرة جدا لذاكرة الوصول العشوائي رام تقدر ب 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1.

مواصفات هاتف شاومي Poco F4 5G من بوكو وتابعت شركة “شاومي” إن أيقونتها Poco F4 5G الجديدة ستعمل بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، نوع Snapdragon 870 SoC، بالإضافة إلى تزويد الهاتف بتقنية LiquidCool 2.0 وهي مواد تبديد الحرارة المتعددة عالية الكفاءة لتضيف تحكمًا في درجة الحرارة على مستوى رائد وتبريدًا سريعًا، مما يتيح للهاتف أن يكون في حالة أداء عالي في أي وقت ، مما يطلق العنان لإمكانيات المعالج القصوى.