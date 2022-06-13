الغالى تمنه فيه.. اسعار ومواصفات هاتف Poco F4 5G الجديد من شاومي

انت الان تتابع خبر اسعار ومواصفات هاتف Poco F4 5G الجديد من شاوميوالان مع التفاصيل
وتابعت شركة “شاومي” إن أيقونتها Poco F4 5G الجديدة ستعمل بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، نوع Snapdragon 870 SoC، بالإضافة إلى تزويد الهاتف بتقنية LiquidCool 2.0 وهي مواد تبديد الحرارة المتعددة عالية الكفاءة لتضيف تحكمًا في درجة الحرارة على مستوى رائد وتبريدًا سريعًا، مما يتيح للهاتف أن يكون في حالة أداء عالي في أي وقت ، مما يطلق العنان لإمكانيات المعالج القصوى.
وقد نشر موقع “gsmarena” إنه نشرت تسريبات تفيد ان هاتف شاومي Poco F4 5G الجديد هو نسخة من أحد إصدارات سلسلة ريدمي Redmi، وهو نسخة مخصصة للأسواق العالمية من هاتف ريدمي Redmi K40S، الذي تم إصداره بشكل أساسي للسوق الصينية، ولكنه سينطلق مع ختم لشعار العلامة التجارية POCO على ظهر الجهاز، ومن المقرر ان يبلغ سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7200 جنية .