نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلفيات ايفون 11 وهاتف ايفون 11 برو ماكس الأصلية جودة فائقة في المقال التالي
خلفيات ايفون 11 وكذلك إصدار هاتف ايفون 11 برو ماكس الأصلية تعد من أحلى وأروع أنواع وأشكال الخلفيات الخاصة بهذا الهاتف والتي يبحث عنها كافة مستخدمي هذا الإصدار المميز من أجهزة أبل أيفون والذي قد تمكن من أن يقدم للمستخدمين عدد لا حصر له من المميزات والتحسينات الأكثر من رائعة التي قد غابت عن إصدارات هواتف الآيفون السابقة ، وفي هذا الصدد ؛ سوف يتم عبر موقع ثقفني فيما يلي استعراض أروع خلفيات هاتف ايفون 11 الأصلية.
خلفيات ايفون 11 وهاتف ايفون 11 برو ماكس
هناك مجموعة من الخلفيات الأصلية المتناسبة مع طبيعة استخدام وأبعاد وحجم هاتف iPhone 11 وجميعها ذات درجة غير عادية من الجودة Full HD والنقاء والوضح وهي إلى جانب ذلك تأتي بألوان متنوعة وأكثر من رائعة ، وبعضها متدرج الألوان والبعض الآخر ذات ألوان متداخلة ومتدرجة ، كما إن بعض خفيات الآيفون الإصدار رَقْم XI تحتوي على رمز وشعار شكرة آبل (التفاحة) بشكل متداخل ومميز أيضًا ، والآن نترككم مع أروع وأحلى خلفيات الآيفون 11 الجميلة والمبهجة:
أهم مميزات هاتف ايفون 11
من أهم المميزات المتوفرة في هاتف ايفون 11 والتي جعلته حقًا يحظى بإعجاب وتأييد عدد كبير جدًا من محبي اقتناء أجهزة آبل آيفون الجوالة الذكية على الرغم من صدور إصدارات جديدة من أجهزة أبل مثل ايفون 15 أحدث إصدارات الشركة وغيره، ما يلي:
- إن هاتف Apple iPhone 11 يتمتع بمقاومة أهم عوامل البيئة خاصة الماء والأتربة والغبار.
- يعمل الهاتف بمعالج سريع جدًا عند المقارنة مع الإصدار السابق حيث إن المعالج من فئة A13 bionic
- يحتوي جوال ابل ايفون 11 على كاميرات ذات درجة جودة فائقة جدًا تشبه الكاميرا المتوفرة في إصدار هاتف الايفون XS وكذلك ايفون XS ماكس.
- من أهم مميزات هذا الهاتف أيضًا من ابل أنه يدعم استخدام الكاميرا ذات المدى الواسع المعروفة بخاصية الـ Ultra Wide.
- يحتوي على بطارية بسعة كبيرة جدًا تدوم لأطول وقت ممكن عند المقارنة مع الإصدار السابق.
- يدعم الهاتف صوت ستريو مجسم وذلك للمرة الأولى في أجهزة شركة آبل الجوالة ؛ حيث إنه يعمل بتقنية ديجيتال بلس وكذلك Dolby atoms.
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