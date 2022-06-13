الآن طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 النسخة الحديثة وما مميزاتها عن واتس اب جولد القديم

حيث يبحث الكثير من مستخدمين الواتساب عن الواتساب الذهبي، وهذا لما يحمله الواتساب الذهبي من أهمية لدى الكثير من الفئات حتى وأنه تم الاطلاق عليه واتساب الأغنياء، وذلك لما يحمله من صفات ومهارات عن الواتساب العادي ومعه الكثير من الامكانيات التي تجعلك تعيش مع خصائصه الكثيرة، ويحتوى الواتساب الذهبي على خصوصية أكبر من الواتساب العادي, وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold 2022

تتمثل طريقة تحميل الواتساب الذهبي في النقاط التالية:

يجب عليك أولًا ضبط إعدادات التحميل من مصادر غير معروفة على الوضع تفعيل.

ثم يتم تحميل واتساب الذهبي النسخة الحديثة من خلال الضغط على اللينك الخاص به وهو واتساب الذهبي.

بعدها سوف يتم تنزيل التطبيق بشكل مباشر على الهاتف، انتظر التحميل ثم اضغط عليه.

اختار كلمة تثبيت، وسوف يظهر التطبيق على الشاشة اضغط عليه، وابدأ في تسجيل الدخول مثل الواتساب الأصلي.

مميزات الواتساب الذهبي

تتمثل مميزات الواتساب الذهبي في النقاط التالية:

تشمل مميزاته ضد الحظر، على قدرة التخصيص للواجهة، يمكن تغيير الأيقونة الخاصة بالواتساب الذهبي.

خاصية إخفاء المحادثات، خاصية قفل الواتساب بكلمة مرور.

تم إضافة بعض المميزات في النسخة الحديثة، مثل: إضافة تجاوز المشاهدة لمرة واحدة، ذلك للتمكن من مشاهدة الفيديوهات والصور بشكل غير محدود.

تم إصلاح بعض المشكلات مثل توقف الحالة عند النسخ أو التحميل، وتمكين إرسال أكثر من 30 صورة أو فيديو من الهاتف.

هنالك خاصية الحالات والتي يكون فيها القدرة على وضع فيديو في حالاتك أكبر من 30 ثانية.

الواتساب الذهبي

الواتساب الذهبي يعطيك الحرية في تسريع التسجيلات الصوتية والمقاطع الصوتية، كما أنه يمنحك الحرية في قتح فيديو أو حتى إخفاء فيديو، والتحديثات الأخيرة له إضافة الوضع الداكن، ويمتاز أيضًا الواتساب الذهبي بأن مدة عرض فيديوهات الحالة تزيد الواتساب بلس الأخضر، ومعه أيضًا الكثير من الخيارات والخصائص في المحادثة لا توجد إلا عند الواتساب بلس فقط، والواتساب الذهبي يقوم بعرض الأشخاص المتصلين بالإنترنت في الصفحة الرئيسية، ولا يقوم الواتساب العادي بذلك، ويمكنك الاستمتاع بهذا الواتساب في رؤية المحادثة التي بينك وبين الأشخاص دون أن يلاحظ هذا.