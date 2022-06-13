يمن نت معرفة كم تبقى لديك رصيد بأكثر من طريقة وتحكم في استهلاكك

تكاد تكون شركة يمن نت من أكثر الشركات شهرة في مجال الانترنت، فهذه الشركة من أنجح الشركات داخل اليمن، وبناء على ذلك نجد أن هناك تهافت بالبحث بصورة كبيرة بخصوص يمن نت معرفة كم تبقى لديك رصيد، وذلك بعد أن أعلنت الشركة بوجود أكثر من طريقة بسيطة للاستفادة من تلك الخدمة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

يمن نت معرفة كم تبقى لديك رصيد

يستطيع عميل شركة يمن نت أن يتعرف على كم المتبقي لديه من رصيد. وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم العميل بالانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لشركة اليمن نت عبر الانترنت.

بعد ذلك يقوم العميل بالانتقال إلى الحساب الشخصي الخاص به.

ثم من بعدها يقوم بالدخول على أيقونة الاستعلام عن الحساب الشخصي.

بعد ذلك يقوم العميل بتسجيل عددًا من البيانات التي تطلب منه بالصفحة.

ثم بعدها يقوم بالدخول على أيقونة الاستعلام الظاهرة أسفل الصفحة

بعد ذلك بصورة مباشرة سيظهر أمام العميل. كافة البيانات الخاصة بقيمة رصيد العميل المتبقي.

طريقة أخرى لمعرفة الرصيد المتبقي

يتمكن العميل من معرفة رصيده المتبقي من خلال تطبيق ADSL. وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا يقوم العميل بالتوجه إلى تحميل التطبيق وتثبيته من الجوجل بلاي او الاب ستور.

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال عددًا من البيانات الخاصة به. فهي عبارة عن اسمه بالكامل وكلمة المرور الخاصة به

ثم بعدها سيظهر أمامه كافة البيانات التي يريد الاستعلام عنها بالصفحة.

بينما من الممكن التواصل مع ذلك الرقم. 01331313 أو 8000000. فتلك الأرقام خاصة بخدمة عملاء يمن نت.

كما انه من الممكن أن يتم التواصل معهم. لمعرفة الرصيد المتبقي لدى العميل. فسيتم الرد بصورة سريعة على العميل. وهذا الأمر أبرز ما يميز تلك الخدمة بصورة كبيرة.

إلى هنا نكون قد اوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدار حول يمن نت معرفة كم تبقى لديك رصيد. حيث لاحظنا أن هناك أكثر من طريقة سهلة وسريعة. لمعرفة العميل رصيده المتبقي داخل شركة يمن نت. لكن هذا يتوقف على حسب التزام العميل. بكافة الخطوات التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال.