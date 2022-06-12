مواصفات Huawei Mate 50 Pro أقوى هاتف رائد من هواوي

Huawei Mate 50 Pro أفادت شركة هواوي حسب التقارير التي انتشرت مؤخراً عن إطلاق سلسلة جديدة الرائجة في الأسواق وهي ميت 50 Mate 50، ونشرت بعض الصور للنسخ 3 لهذة السلسلة فمنها النسخة العادية والنسخة البرو والنسخة البروبليس، مع توحيد النظام HarmoniOUS 3.0 في جميع النسخ السابق ذكرها ونوضح لكم تفاصيل الهاتف المتميز في التصوير وهو Huawei Mate 50 Pro.

مواصفات هواوي Huawei Mate 50 Pro

حجم أبعاد وهيكل الجهاز: 158.5 × 73.5 × 8.7 ملم وزن الهاتف: 189 جرام المميز مكان شريحتين من نوع نانو سيم في تمام الاستعداد. خامة الموبايل: واجهة الهاتف من الزجاج، الخلف الزجاج، هيكل الهاتف مصنوع من الألومنيوم. ألوان الهاتف: أبيض، أسود، فضي. مواصفات الشاشة:سوبر أموليد، بمعدل 6.5 بوصة، ودقة 1080 × 2350 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج والرامات ونظام التشغيل

نظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام أندرويد 10 ولكن كنت أفضل نظام 11 ولكن للأسف لم تضعه هواوي لكن يأتي الجوال مع واجهة المستخدم EMUI 11.

خدمات Google Play ليست موجودة للعلم ولكن توجد الكثير من البدائل لتوفير التطبيقات والألعاب عبر منصات التطبيقات من مصادر خارجية.

نوع المعالج: Kirin 9000 5G بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu Mali-G78 MP24.

الذاكرة العشوائية: توجد نسختين وهما 8/12 جيجا بايت.

التخزين: توجد نسختين لمساحة التخزين 256/512 جيجا بايت.

الكاميرا وأوضاع التصوير

الكاميرا الأولى: بدقة 64 ميجا بكسل، 23mm (عريضة)، omnidirectional PDAF, Laser AF،مدمجة بفتحة عدسة f/1.8. الكاميرا الثانية: بدقة 16 ميجا بكسل، (telephoto), PDAF, OIS, optical zoom، مدمجة بفتحة عدسة f/2.2. الكاميرا الثالثة: بدقة 16 ميجا بكسل، مع مميزاتها أنها عريضة، مدمجة بفتحة عدسة f/2.2. مميزات الكاميرا: فلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR. تصوير الفيديو: تسجيل فيديو حتى دقة ال 4K بمعدل 30/60 إطار بالثانية الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بكسل، مدمجة بفتحة عدسة f/2.0.

بطارية الهاتف والسعر

تأتي بطارية الهاتف الجديد من Huawei Mate 50 Pro بسعة 4500 ملي أمبير، مصنوعة من ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، وتم نشر سعره 1299 دولار أمريكي.

عيوب Huawei Mate 50 Pro

الهاتف لا يمكن إمكانية توسيع التخزين الخارجي خلال بطاقة MicroSD (الهاتف يدعم بطاقة Nano Memory فقط).

الهاتف لا يوجد به منفذ سماعات الأذن 3.5mm jack.

الهاتف يفتقر شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G.

مميزات هاتفHuawei Mate 50 Pro