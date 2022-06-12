نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفوا على طريقه تثبيت لعبه ماين كرافت MINECRAFT على الكمبيوتر والهاتف المحمول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من عشاق ألعاب الفيديو عن طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت الشهيرة التي تعد إحدى أعظم ألعاب الأكشن والمغامرة في العالم نظراً لمميزاتها المتعددة وكم التشويق والإثارة الذي توفره للاعبين، وقد تزايدت عمليات البحث عنها عبر محرك البحث جوجل خلال الأونة الأخيرة مع زيادة الطلب عليها ورغبة الكثير من محترفي ألعاب اللعبة في ممارستها، وفي هذا الصدد سنقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت على الهاتف المحمول وعلى الكمبيوتر بالإضافة إلى ذكر نبذة عن اللعبة وأهم مميزاتها.

تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر والهاتف المحمول

صدرت لعبة ماين كرافت سنة 2011 من قبل شركة مايكروسوفت بعد أن قامت بشرائها من مصممها الأصلي، ومنذ أن طُرحت إلى الأسواق وشعبيتها في تصاعد مستمر ويمكنكم الآن تحميلها على الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة مايكروسوفت.

كتابة اسم اللعبة في صندوق البحث الذي يتواجد في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع ومن ثم الضغط على زر بحث.

اضغط على زر شراء اللعبة وعليك دفع قيمتها والتي تبلغ حوالي 99 دولاراً وبعد ذلك اتبع الخطوات التي يطلبها منك الموقع حتى تتم عملية التثبيت.

وقد استطاعت الشركة مؤخراً أن تصدر نسخة جديدة من اللعبة تصلح للعمل على الهواتف الذكية بنظامي تشغيل الأندرويد وIOS ويمكن تحميلها من خلال المتاجر الخاص بكل نظام.

نبذه عن لعبة ماين كرافت

تعتمد لعبة ماين كرافت على تجميع المواد الأولية مثل الصخور والخشب والرمال والمياه واستخدامها في بناء القلاع والوحوش التي تحميهم من هجوم الوحوش، وتتميز اللعبة بأنها من النوع المفتوح والذي يسمح للاعبين بالتجول بحرية داخل محيط اللعبة، ويمكنكم ممارسة اللعبة بشكل فردي أو ممارستها مع العديد من اللاعبين الآخرين، وهي حقاً تجربة ممتعة مليئة بالتشويق والإثارة فلا تترددوا في تحميلها الأن للاستمتاع بأجوائها الشيقة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصممة للعبة قامت بإضافة العديد من التحديثات التي ضاعفت المتعة والإثارة وهو الأمر الذي ساعد على استقطاب المزيد من ممارسي ألعاب الفيديو لتجربة ماين كرافت.