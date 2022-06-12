طريقة تنزيل تحديث PES 2022 للجوال.. وأهم مميزات الإصدار الجديد

طريقة تنزيل تحديث بيس 2022، تزايدت محركات البحث من قبل محبي لعبة إى فوتبول بيس حول طريقة تنزيل التحديث الأخير بيس 2022 وذلك بعد أن قامت شركة كونامى بإطلاقه بشكل رسمي وتوافره على الهواتف الذكية سواء للأندرويد والأيفون وأيضا للكمبيوتر وأجهزة البلاى ستيشن والإكس بوكس من أجل الاستمتاع بالمميزات والإضافات الحديثة التي تم إضافتها للعبة وجعلت منها تجربة حقيقة تعيش بداخلها بشكل واقعي وكأنك تمارس اللعب مع اللاعبين، وكان من أهم المزايا التي أسعدت الكثير من المستخدمين فى هذا التحديث هو إضافة اللغة العربية والاستمتاع بصوت المعلقين العرب على أحداث المباراة، ونقدم لكم فى الآتي كيفية القيام بتنزيل النسخة الجديدة بيس 2022 على جميع الهواتف الذكية للاستمتاع بها ومشاركة أصدقائك.

طريقة تنزيل تحديث PES 2022 للجوال

قبل التوجه لتحميل اللعبة لابد من توفير مساحة خالية على هاتفك لا تقل عن 2 جيجا بايت ويفضل أكثر من ذلك حتى يكون أداء اللعبة سريعا ولا تتعرض للتكرار التوقف.

قم بالذهاب إلى متجر التطبيقات وهو جوجل بلاى لنظام الأندرويد، وأبل ستور لنظام هواتف الأيفون.

اكتب فى خانة البحث اسم التحديث eFootball PES 2022 Konami.

اضغط على زر “تثبيت” وانتظر لحين تنزيل اللعبة على هاتفك.

يمكنك بعد ذلك الدخول على ملف اللعبة وإنشاء حساب لك عليها.

الآن يمكنك اختيار الفضل الذي ترغب باللعب به واستمتع بمشاركة الأصدقاء.

مميزات تحديث بيس 2022

إذا كنت أحد محبي لعبىة اي فوتبول بيس 2022 فتعرف معنا على أهم المميزات التي تضمنها التحديث الجديد لها:

من أهم مميزات التحديث هو توفير التعليق على المباريات باللغة العربية.

إمكانية تدريب اللاعبين والزيادة من مستواهم وطاقاتهم.

جاء التحديث بجرافيك ورسومات خرافية وعالية الجودة.

إضافة إمكانية البيع والشراء للاعبين فى الدوريات المختلفة.

ضم التحديث الجديد إضافة الكثير من الدوريات المختلفة التي يعشقها الكثير مثل الدوري الإيطالي.

إضافة العديد من نجوم وأساطير الكرة حول العالم الذين بعشقهم جميع الجماهير المحبة لكرة القدم.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة يمكنك تنزيل أخر أصدار للعبة بيس 2022 والتي تحتوى على الكثير من المميزات كما ذكرناها سابقاً.