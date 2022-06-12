طريقة تنزيل Efootball pes 2022 لعبة بيس 2022 تعليق عربي للموبيل

Efootball pes 2022 لعبة بيس 2022 من أفضل الألعاب التي تحاكي رياضة كرة القدم الأكثر شعبية ومتابعة جماهرية في جميع دول العالم فالغالبية العظمي من جماهير كرة القدم تحب ألعاب الفيديو الخاصة بها مما دفع شركات برمجة الألعاب إلي أطلاق كثير من الألعاب الخاصة بكرة القدم من بينهم شركة كونامي اليابنية التي تقوم بتطوير ونشر إي فوتبول بيس 2022 والتي أطلقت اللعبة للمرة الأولي في عام 1998 ونجحت اللعبة في هذا الوقت نجاحا كبيرا علي منصة بلاي ستيشن مما دفع كونامي لتطوير اللعبة علي جميع المنصات وإطلاق نسخة مخصصة للهواتف الذكية في عام 2014 ونتعرف الان علي طريقة تنزيل Efootball pes 2022 للموبيل وطريقة اللعب.

طريقت تنزيل Efootball pes 2022

أولا يجب عليك التأكد من وجود مساحة خالية في جوالك حوالي 2جيجا بايت لتسطتيع تحميل اللعبة

ثم توصيل جوالك بشبكة الانترنت عن طريق شبكة واي فاي أو عن طريق بيانات الهاتف.

بعد ذلك الدخول إلي متجر التطبيقات أبل ستور ابهاص بهواتف أيفون أو جوجل بلاي الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام اندرويد

ثم كتابة Efootball 2022 في صندوق البحث أعلي التطبيق وتبداء البحث.

سوف تلاحظ ظهور اللعبة في النتيجة الأولي تقوم بالضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجانب اللعبة

بعد إكتمال عملية التحميل تقوم بفتح اللعبة وإدخال البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بإختيار طريقة اللعب النفضلة للك سواء كنت تريد اللعب في أحد الدوريات المبري أو اللعب مع أحد اصدقائك عبر شبكة الانترنت.

طريقة لعب إي فوتبول بيس 2022

بعد تحميل اللعبة تجد أمثر من وضع للعب فيمكنك الدخول إلي دوري مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الالماني. وتبداء المتافسة فية من البداية والتنافس لحصد لقب الدوري واللغب في دوري أبطال أوروبا. كما يمكنك أختيار اللعب عبر شبكة الانترنت لتعلب مع أحد أصدقائك أو اي لاعب حول العالم. كذلك تقوم كونامي بإطلاق العديد من البطولات من اللعبة فيمكنك المشاركة بها والتنافس مع لاعبين أخرين من أجل الفوز والوصول إلي أحد المراكز الأولي لتربح أحد الجوائز التي يتم الإعلان عنها مع بداية البطولة.