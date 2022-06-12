نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات أحداث بكجات بيس 2022 موبايل الخميس 16 يونيو مفاجآت حصرية أسطورية قادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات أحداث بكجات بيس 2022 موبايل ، ينتظر محبي اللعبة التحديث الأسبوعي الثاني لها بعد نزولها في الثاني من يونيو الماضي. حيث بعد تنزيل اللعبة رسميا ظهر بها عدة مشاكل ولكن غير مؤثرة على جودتها أو طريقة لعبها. ووضحت كونامي أن هذه المشاكل سوف يتم إزالتها في تحديثات اللعبة أسبوعيا. واليوم سوف نستعرض لكم أهم تسريبات تحديث بيس 2022 موبايل الرسمية التي سيتم إطلاقها يوم الخمس المقبل 16 من يونيو. حيث متوقع حل مشكلة تحويل ضغط اللاعب تلقائيا. كذلك يمكن التحكم في وقت المباراة أيضا. كما سيتم إضافة أحداث منافسات جديدة في تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الخميس المقبل. والتي من خلالها سيتم الحصول على الكوينز بطريقة مجانية. أما بالنسبة تسريبات بكجات إي فوتبول 22 موبايل المتوقعة ستكون من خلال الفقرات القادمة التي سنعرضها من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تسريبات أحداث بكجات بيس 2022 موبايل

حقيقة هناك تغييرات كبيرة وأحداث اسطورية هذا الخميس المقبل الموافق 16 يونيو. لا شك أن هناك ستكون أحداث مختلفة عن الاحداث الأسبوعية للنسخة السابقة 2021. كما أن هناك سيكون ثلاثة بكجات كل بكج مكون من لاعب ليجندري ولاعبون مطورون. ولكن تسريبات بكجات إي فوتبول 22 موبايل ستكون مختلفة في طريقة الفتح وطريقة الدفع. حيث كل بكج سوف تحصل عليه سيكون مكون من لاعب ليجندري و10 لاعبون مطورون وهذا شئ حديثا أسطوريا جدا. ولكن هذه البكجات ستكون باهظة الثمن من الكوينزات. حيث سيتم فتح هذه البكجات والحصول على هؤلاء اللاعبين بمبلغ 1500 كوينز كحد أدني. كما أن هناك في تسريبات بيس 2022 موبايل ستكون من لاعبون ليجدنري أيضا وسيصل سعر البكج حتى 2000 كوينز. ولمعرفة ماهي محتويات البكجات من لاعبين يجب متابعة الفقرة المقبلة.

تسريبات بكجات إي فوتبول 22 موبايل الخميس 16 يونيو

كما ذكرنا أن هناك ثلاثة بكجات متوقعة في تسريبات أحداث بكجات بيس 2022 موبايل وسوف نتعرف عليها سويا من خلال السطور القادمة.

سوف نبدأ أولا تسريبات تحديث بيس 2022 موبايل البكج الأول سيكون مكون من بكج لاعبون مطورون من 11 لاعب وسعره 1500 كوينز ومكونين من 6 أندية مختلفة.

البكج الأول سيكون مكون من بكج لاعبون مطورون من 11 لاعب وسعره 1500 كوينز ومكونين من 6 أندية مختلفة. البكج الثاني سيكون مكون من لاعب ليجندري المتوقعون (راشفورد لاعب اليونايتد الإنجليزي، أنسو فاتي لاعب برشلونة الحالي، أوباميكانو لاعب باريرن ميونخ). مع 10 لاعبون مطورون مع 15 بطاقة تدريبات من فئة 4000 وسيكون سعر هذا البكج بسعر 2000 كوينز.

ومن ضمن تسريبات بكجات إي فوتبول 22 موبايل . البكج الثالث والذي يعتبر أقوى البكجات وسيكون مكون من لاعب واحد ليجندري ومتوقع ليونيل ميسي أو نيمار مع 10 لاعبون مطورون كما سيكون سعره 2000 كوينز أيضا.

والآن لقد تعرفنا سويا على تسريبات أحداث بكجات بيس 2022 موبايل الرسمية التي سيتم إطلاقها في تسريبات أحداث الخميس بيس 2022 موبايل 16 يونيو. كما تعرفنا أيضا على اللاعبون الذي سيتم إطلاقهم في هذا التحديث الأسطوري. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.