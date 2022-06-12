ماين كرافت الأصلية للاندرويد والايفون طريقة التحميل بالخطوات

ماين كرافت لعبة المغامرات الشيقه ابتي تناسب الفئة العمرية للصغار والمراهقين وظهرت اللعبة في عام 1999 علي يد أحد مبرمجين الألعاب الإلكترونية السويدي الجنسية بإستخدام لغة الجافا لتعمل علي منصة ويندوز واستطاعت ماين كرافت أن تكون أكثر الألعاب تحقيقا للمبيعات في تاريخ الالعاب الإلكترونية حيث تجاوزت مبيعات اللعبة 2 مليار دولار أمريكي بعد أن استطاعت شركة مايكروسوفت شراء حقوق نشر وتطوير اللعبة في عام 2014 لاقوم بإصدار العديد من التحديثات وتطوير اللعبة إلي جانب إنشاء نسخة جديدة تحت مسمي ماين كرافت دنجز وفي السطور القادمة سوف نتعرف علي طريق اللعب وأهم ما يمزها وطريقة تحميل minecraft علي جميع الهواتف الذكية بمختلف أنظمة التشغيل أندرويد أو أجهزة أيفون.

طريقة تحميل ماين كرافت للموبيل

نستعرض ألان طريقة وخطوات تحميل ماين كرافت علي جميع أجهزة الجوالات بطريقة شرعية:

أولا يجب عليك توصيل الموبيل بشبكة الإنترنت بواسطة الواي فاي أو شبكة بيانات الهاتف. التأكد من وجود مساحة كافية لتحميل اللعبة علي جوالك. بعد ذلك عليك التوجه إلي متجر تطبيقات جوجل بلاي إذا كانت هاتفك يعمل بنظام تشغيل اندرويد أو متجر أبل أستور لهواتف الأيفون. ثم تقوم بالضغط علي صندوق البخث وتكتب أسم اللعبة minecraft وتقوم بالبحث. تظهر اللعبة في النتيجة الأولي في البحث تضغط عليها وتقوم بدفع مقابل تحميل اللعبة بواسطة أحدي طرق الدفع المتاحة. بعد إتمام الدفع تبداء عملية تحميل اللعبة بعد ذلك تقوم بفتح اللعبة وربطها بحسابات التواصل الإجتماعي وتبداء اللعبة.

طريق لعب Minecraft

تعتمد اللعبة في الأساس علي مهارات الإنشاء والتصميم فيتوجب عليك تجميع الكتل المستخدمة في عملية البناء وهي عبارة عن الرمال والطوب والحديد وجزوع الأشجار والمكونات الأخري وإطلاق روح الابداع وتبداء في عمليات الإنشاء وبناء منزل لنفسك لتحتمي فيه ليلا من هجمات الوحوش الموجودة في اللعبة وسوف تجد العديد من المناظر الطبيعية في اللعبة فتجد الشلالات والغابات والصحاري. كما يوجد أكثر من وضع للعب منهم وضع المشاهدة بتكتفي بمشاهدة الأخرين والتعلم من مهاراتهم داخل اللعبة دون التدخل في أي شيء.