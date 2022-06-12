موقع نتائج الصف الثالث الإعدادية الترم الثاني 2022 اسيوط والشرقية والمنوفية وكل المحافظات المصرية برقم الجلوس

موقع نتائج الصف الثالث الإعدادية الترم الثاني 2022. مازال البحث جاري عبر محركات بحث جوجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات مصر، بعد أن تم اعتمادها من قبل المحافظين وبشهادة وكيل وزارة التربية والتعليم بتلك المحافظة، وأكدوا أن الغالبية العظمى في جميع محافظات مصر كانت نسبة النجاح، حيث لم تقل نسبة النجاح عن السبعين في المائة، وقام كل محافظ بتقديم تهنئة لطلاب وطالبات وأبناء محافظته على نجاحهم وذهابهم إلى مراحل الثانوية العامة، اعتمدت الآن جميع نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022 وتم الانتهاء من رفع النتيجة على بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، دعونا نتطرق إلى خطوات الاستعلام عن النتيجة.

موقع نتائج الصف الثالث الإعدادية الترم الثاني 2022

لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور للحصول على النتيجة يجب إتباع الخطوات التالية:

قم بالبحث عن الموقع الرسمي لبوابة وزارة التربية والتعليم. سيتم فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة. سيتم عرض لك جميع خدمات التعليم الأساسي اختر نتائج الشهادة الإعدادية. ستظهر لك جملة “نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثانى لعام 2022/2021” قم بالضغط عليها. قم بكتابة رقم جلوسك صحيح ثم انقر على اختيار عرض النتيجة. سيتم عرض النتيجة بكل سهولة. تظهر نتائج الطالب المستعلم عنه الخاصة بامتحانات مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

محافظة السويس هي من المحافظات التي قد أنهت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، وقام باعتماد نتيجة الطلاب في السويس من قبل محافظها اللواء عبد المجيد صقر وقد تجاوزت نسبة النجاح في هذه المحافظة الثمانين في المائة، ويهنئ محافظ السويس الطلاب الناجحين.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم

أيضًا من المحافظات الأولي التي اعتمدت و انتهت من رفع نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة الفيوم ، وتم اعتماد النتيجة بواسطة محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري. وسوف يتم الإعلان خلال الساعات القادمة تباعاُ عن المحافظات المتبقية وذلك قبل ايام من انطلاق مارثون الثانوية العامة. وستكون نتائج الشهادة الإعدادية نهاية العام متاحة لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم.