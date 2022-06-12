عيوب ومزايا خفية في تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold لنظام الاندرويد

بعد انتشار تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold 2022 في العالم العربي واحتلال منصة التواصل الاجتماعي حيث أصبح مصدر قلق لكل المهتمين بالتطبيقات التي تتعلق بالمراسلة الفورية بين العديد من البشر في جميع أنحاء العالم وفي أي وقت طالما أن الإنترنت متاح، واتس آب جولد هو النسخة المعدلة والمحدثة من تطبيق WhatsApp الأساسي والمتاح مجانا على متجر جوجل بلاي وبه العديد من المزايا الخفية وبعض العيوب التي سوف نوضحها من خلال مقالتنا.

مزايا واتساب الذهبي WhatsApp Gold الجديدة الخفية

توجد مجموعة من المزايا للمستخدمين من جميع أنحاء العالم على استبدال تطبيق WhatsApp الاساسي بـ واتساب الذهبي، نظرًا للكثير من المزايا التي يتمتع بها هذا التطبيق الجديد وتتلخص تلك المزايا في:

تحديث التطبيق تلقائيا.

إمكانية تشغيل 3 حسابات شخصية من خلال تطبيق واتساب الذهبي وليس رقم واحد كما يوجد في تطبيق واتس آب العادي.

لا توجد علامة على أنك بدأت في الكتابة.

يقوم التطبيق بإخفاء علامة اختيار من الرسائل المستلمة.

إخفاء علامة رؤية الرسائل.

لا يظهر للشخص الأخر علامة الاستماع إلى مقطع الصوت.

لا يبدو أنك سجلت أي مقاطع صوتية.

توفر ميزة تغيير الخط لدى التطبيق.

عدم ظهور أنك متصل الآن.

استعادة الرسائل المحذوفة، والكثير من الميزات لكبر حجم الملفات المرسلة.

يمكنك التحكم الكامل في أيقونة التطبيق والإشعارات والألوان.

عيوب WhatsApp Gold لا يعرفها مستخدم

على الرغم من تعدد مزايا تطبيق واتساب جولد التي تتفوق على تطبيق واتس آب الأساسي، لا شك أن تطبيق WhatsApp Gold يحتوي على العديد من المزايا الممتعة والتي تميزه عن باقي تطبيقات التواصل الاجتماعي ويسهل عملية التواصل الاجتماعي، ولكن يجب أن نكون دائمًا متيقظين للتعامل مع التطبيقات غير المعتمدة بحذر شديد إلا أن WhatsApp الأساسي يظل الأفضل لبعض الأسباب ومنها: