نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث كودات ببجي 2022 اكواد استرداد شدات ببجي غير مستعملة للحصول علي الهدايا والمكافئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث كودات ببجي وأهم اكواد شدات ببجي موبايل 2022 يحرص لاعبي PUBG موبايل الذين وصلوا الى اكثر من 500 مليون لاعب على اقتناء أهم اكواد ببجي شدات، وذلك من أجل التمكين من الوصول الى الاحترافية التي تخلفها هذه الكودات واستردادها في الموقع الرسمي للعبة وهو Midasbuy، حيث تمنح الشركة المنتجة للعبة أمكانية الحصول على عدد من الأدوات الهامة للحرب بصورة سهلة عن طريق استرداد مجموعة من الرموز وما تعرف به من مصطلح الاكواد.

كودات ببجي

تعرف اللعبة بانها من الألعاب الملكية وتم أنشاءها في عام 2018، وأصبحت في العامان السابقان على وجه الخصوص من أهم الألعاب الحربية المنتشرة بين محبي العاب الفيديو موبايل الإلكترونية، وتمثل اهم كودات ببجي شدات في هذا الصدد من الأمور الهامة التي يسعى إليها كل لاعب من محبي هذه اللعبة العالمية والذي يريد الفوز بكافة مستويات اللعبة وما بها من تحديات صعبة ومواجهات منهكة.

اكواد ببجي شدات

يمكنك من خلال استخدام تلك الاكواد المتاحة الحصول علي العديد من الهدايا والمكافئات والشدات أيضا الخاصة بلعبة PUBG mobile ومن اهم تلك الاكواد مايلي:

كود الحصول على جلود ذهبية QEJZLCIZ2M4.

ثم يوجد كود البنادق CFSHEDBTFZ95.

اكواد استرداد ببجي 2022

يحرص اللاعبون على البحث عن اكواد ببجي الصالحة للاستعمال والتي يكون من أهمها:

اولا يوجد كود D70FYU5NO.

ثم يوجد هنا كود 5FG10D33.

ومن ثم كود TQIZBZ76F.

أيضا كود R89FPLM9S.

ثم كود TIFZBHZK4A.

ومن ثم كود QEJZLCIZ5M4.

كود WQIDBZ7OF.

موقع شحن كودات ببجي

الموقع الرسمي لاستبدال اكواد ببجي هو موقع Midasbuy وهو الموقع الذي يتمكن من خلاله اللاعب من استبدال الكود او الرمز بما يكون من مكافأة خاصة بذلك الكود، ومن أمثلة ذلك اكواد تسليم عدد من الأدوات الحربية وكود سلاح التنين فضلا عن كود استرداد اللعبة وغير ذلك من اكواد الحصول على ملابس أسطورية وشخصيات نادرة فضلا عن الشدات الاضافية التي يمكن الحصول عليها عبر استرداد الكودات.

كود BIFOZBZE6Q، كود R89FPLM95.

ثم كود BMTDZBZPRD، كود KARZBZYTR.

كود PAAZBZJGS، كود DDJJCZCDZ9U.

اكواد شحن ببجي Midasbuy

يستمتع لاعب ببجي موبايل بالكثير من الامتيازات حين يقوم بالإقبال على عملية استرداد الاكواد في الموقع الصحيح لها والمتمثل في ميداس باي، حيث يستطيع اللاعب في صدد هذا الاستبدال أن يحصل على كميات من الشدات ربما تعادل ما يحصل عليه من الشراء، بالإضافة الى الفوز بالعديد من الأدوات القتالية المتمثلة في الأسلحة النارية والخيول والحيوانات الأليفة.