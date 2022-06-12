نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Thft Auto view 5 أهم المميزات في لعبة جراند ثفت اتوتو 5 وكيفية التحميل لجاتا على الموبايل في المقال التالي
مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو الجديدة الإصدار الجديد من لعبة جاتا التي يحمل العديد من التحديثات والمميزات التي لم يسبق وجودها في النسخ السابقة من اللعبة، والاي توفر للاعبين مستخدمي الإصدار الجديد تجربة مميزة مليئة بالاثارة الشغف واللعب بشكل أكثر مرونة بفضل التطورات الجديدة التي الحاقها بالاصدار الجديد من اللعبة جراند ثيفت اوتو ، وذلك من خلال تسهيل إجراءات تنزيل اللعبة على الهواتف المحمولة حتى يستطيع اللاعب الاعتماد في اللعب على خاصة التاتش اسكرين والراحة من الاعتماد على دراعات البلاى ستيشن التقليدية مما يجعل اللعب أسرع ويسهل التمكن بشكل أكبر في إداء اللعبة، كما تم تطوير الخريطة والجرافيك والشخصيات والمهام والأسلحة والأصوات.
مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو الجديدة
جعلت المميزات الجديدة التي تم تطبيقها على النسخة جاتا 5 في إصدارها جراند ثيفت اوتو الجديدة جميع مستخدمي اللعبة يتهافتون على تنزيل الإصدار بعض إضافة الشركة المصنعة للعبة العيد من التحديثات والتحسينات على النسخة تخلصت فيها من اغلب مشاكل الاصدارات القديمة من اللعبة، كما اشتغلت التقدمات التقنية في تحديث الجرافيك والألوان وشكل خريطة اللعبة والأصوات جعلها أكثر وضوح، كما قامت بتحسين شكل الشخصيات داخل اللعبة ليبدو شكلها واقعي بالإضافة إلى تزويد اللعبة بشخصيات واقعية وليست خيالية وأصبح السفر في البلاد داخل اللعبة بلا قيود من خلال تطوير خريطة اللعب ولم يعود يتقيد اللاعب بالتنقل من الوحدة للوحدة التي تليها كما كان في النسخ السابقة، وتم تزويد بطل اللعبة بقدرات خاصة يمكنه اللجوء لاستخدامها في سباقات الشارع وقت الاحتياج إليها.
تنزيل اللعبة جراند ثيفت اوتو
وأصبح تنزيل اللعبة على الهاتف المحمول سهل ومجانا ولا يستغرق سوى بضع دقائق في حال توفر انترنت قوى ومساحة مناسبة على ذاكرة الهاتف الذي سوف يتم تحميل اللعبة عليه، حيث يمكن لجميع الراغبين في تنزيل اللعبة جراند ثيفت اوتو 5، وذلك من خلال جوجل بلاي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على جوجل بلاي
- يتم كتابة اسم اللعبة ” جاتا جراند ثيفت اوتو 5
- يتم الضغط على اسم اللعبة ثم النقر على كلمة تثبيت، سوف تنزل النسخة جاتا فايف على الموبايل تلقائيا.
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