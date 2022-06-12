Realme Gt neo 3 هاتف جديد من شركة ريلمي | مراجعة الهاتف والأسعار

Realme Gt neo 3 هاتف جديد وفرد مميز ينضم حديثاً لمجموعة الهواتف الذكية الخاصة بشركة ريلمي. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـGT الشهيرة وهو هاتف Realme Gt neo 3. والجدير بالذكر أن للشركة إصدارات سابقة من نفس العائلة والتي قد حققت نجاحاً باهراً وانتشرت بشكل كبير داخل أسواق الهواتف الذكية حول العالم. ويتمثل ذلك الإصدار السابق في هاتف Realme Gt neo 2 والذي قدم مواصفات ومميزات ممتازة بالنسبة لسعر الهاتف. وكذلك الحال في هذا الإصدار الجديد حيث يأتي مع معالج مميز من شركة ميديا تيك ، مع نظام مميز للكاميرات بدقة 50 ميجا. كما يأتي أيضاً ببطارية 5000 مللي نع الشحن السريع بقدرة 80 وات أو 150 وات. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Realme Gt neo 3 الجديد.

مواصفات هاتف Realme Gt neo 3 :

‌أولاً وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 188 جراماً.‌

يتوفر الهاتف بخامات تصنيع خارجية من البلاستيك Polycarbonate ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتوفرة بالهاتف ، وذلك لعدم توافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري.‌

لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن أية مقاومة للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.7 إنش من نوع AMOLED ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2412 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش.‌

كما تتوفر الشاشة بدعم خاصية الـHDR10+ ، والتي تتيح وضوح أكبر للمحتوي الظاهر علي الشاشة.‌

تحتل الشاشة من جسم الهاتف نسبة تصل إلي حوالي 94.2% مع أبعاد العرض 20:9 ، مما يوفر استغلال أفضل لمساحة الشاشة وتوفير تجربة أفضل في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

أيضاً الشاشة تأتي مع دعم ميزة الـ1B Color ، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف مما يوفر صورة أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

كذلك الشاشة أيضاً تأتي مع معدل تحديث جديد وعالي يصل إلي 120 هيرتز ، والذي يوفر السلاسة والسهولة في الحركة والتنقل.

أما عن الحماية فشاشة الهاتف تأتي محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، والتي توفر حماية من الخدوش والكسر.‌

أداء الهاتف :

يتوفر الهاتف مع أحدث إصدار واجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme UI 3.0 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 12.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 8100 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 5 نانو متر لتوفير بعض الطاقة.‌

يعمل المعالج بأربعة أنوية من نوع Cortex-A78 ، تتوفر بتردد يصل إلي 2.85 جيجا هيرتز.

وبالنسبة للأربعة أنوية المتبقية الأخري فتأتي من نوع Cortex-A55 ، وتتوفر أيضاً بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.

كما يحتوي الهاتف أيضاً علي وحدة معالجة رسوميات GPU متوفرة من شركة ARM بمعالج Mali-G610 MC6.‌

يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات فقط من سعة التخزين المتاحة وتأتي كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأيضاً 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

أيضاً ذاكرة التخزين المتوفرة بالهاتف تأتي من نوع UFS السريع إصدار UFS 3.1.

كاميرا هاتف Realme Gt neo 3 :

‌الهاتف متوفر مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم خاصية HDR والتصوير بجودة عالية حتي الـFHD.‌

كما يأتي أيضاً مع ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF مع المثبت البصري OIS.‌

الكاميرا الثانية للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 120°.‌

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو Macro Camera.‌

تتوفر الكاميرات بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

كما يتوفر أيضاً بدعم للتصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60 إطار أيضاً.‌

كذلك الهاتف يتوفر بدعم خاصية Gyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌الهاتف يأتي مع سماعات ستيريو ثنائية ، توفر تجربة صوتية واضحة ونقية.‌

لكن لا يأتي هاتف Realme Gt neo 3 مع دعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في أسفل الشاشة من نوع Optical ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه Face ID.‌

كما أن الهاتف يأتي مزوداً بدعم لمختلف المستشعرات مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

أيضاً يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع Li-poly تتوفر بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 80 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 32 دقيقة فقط.‌

تتوفر أيضاً نسخة أخري من الهاتف مع نفس المواصفات ، لكن تأتي ببطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 150 وات.‌

كذلك مدخل الشحن بالهاتف يأتي من النوع السريع Type C 2.0.‌

أخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأبيض ، وأيضاً الأزرق.

سعر هاتف Realme Gt neo 3 :

‌474 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8860 جنية مصري.‌

499 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 9335 جنية مصري.‌

500 دولار لنسخة الهاتف الأخري 256 جيجا مع 12 جيجا رام بالإضافة إلي سرعة شحن 150 وات ، أو ما يساوي 10,290 جنية مصري.

هذه عي الأسعار الرسمية للهاتف داخل الأسواق الهندية والتي تم الإعلان عنها رسمياً للهاتف ، مع توافر الهاتف للشراء من خلال الأسواق الالكترونيه.