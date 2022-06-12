طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت آخر إصدار وأهم مميزات اللعبة والاضافات الجديدة

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عمر شويل - جدة طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت آخر إصدار وأهم مميزات اللعبة هذه اللعبة من أكثر الألعاب التي حازت على إعجاب ملايين من الأشخاص وقد تم إطلاق هذه اللعبة في عام 2009 وتتميز بوجود عالم افتراضي ثلاثي الإبعاد تجعلهم يشعرون بالإصابة والتشويق داخل هذه اللعبة وبالتالي يحبون الحصول على التحديثات الأخيرة لهذه اللعبة للاستمتاع أكثر بجميع المغامرات والأحداث المميزة الموجودة في هذه اللعبة.

طريقة تثبيت ماين كرافت

هذه اللعبة يمكنك أن تقوم بتثبيتها على هاتف الأندرويد من خلال تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات الخاص بالهاتف ثم تقوم بكتابة اسم لعبه ماين كرافت باللغة العربية أو الإنجليزية داخل مربع البحث ثم تقوم بالضغط عليه بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تثبيت اللعبة وتنتظر حتى يتم تحميل اللعبة على الجهاز الخاص بك بعد ذلك يمكن تشغيل اللعبة واختيار المستوى الذي تريده.

مميزات لعبة ماين كرافت

بعد النجاح الكبير الذي حصلت عليه هذه اللعبة على مستوى العالم كله بعد تحديثها بشكل دائم يوجد العديد من الشخصيات والأماكن الجديدة داخل هذه اللعبة تجعلها من أكثر الألعاب الأكثر إثارة وتشويقا لجميع اللاعبين كما يتواجد في هذه اللعبة مكعبات ثلاثية الإبعاد ويوجد فيها العديد من الأدوات التي يمكنك اختيار ما يناسبك واختيار الأسلحة والمعدات داخل هذه اللعبة التي تتمكن من البقاء على الحياة وتحقيق الفوز بهذه اللعبة.

إضافات لعبه ماين كرافت آخر إصدار

بعد أن تم تحديث لعبه ماين كرافت الإصدار الأخير ظهرت بعد الشخصيات الغوغائية التي يتم استدعائها في بعض المناطق المميزة الموجودة في هذه اللعبة مع إضافة الضفادع والحيوانات البحرية باللعبة كما يتواجد كائن أزرق مضيء تم إضافته حديثاً ويمكن مهاجمته من خلال استخدام العناصر التي تتواجد حول العالم.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت على الايفون

يمكن أن تقوم بتثبيت لعبة ماين كرافت على هاتف الآيفون من خلال تسجيل الدخول إلى متجر الأب ستور وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة بحث في خلال ثواني سوف تظهر أمامك إيقونة جديدة لهذه اللعبة تضغط على كلمة تثبيت ولكن ينبغي عليك تأكل من وجود مساحة كافية على الهاتف لا يتم تنزيلها بشكل سريع واتصال الانترنت بشكل جيد .