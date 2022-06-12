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عمر شويل - جدة طريقة تثبيت جاتا سان أندرياس للاندرويد للحصول على الإصدار الأخير يهتم كثيراً عشاق الألعاب الإلكترونية البحث عن أفضل الإصدارات والتحديثات الجديدة للألعاب المشهورة عالميا منها لعبه جاتا سان أندرياس حيث يهتمون بمعرفة طريقة تثبيت هذه اللعبة على هواتف الأندرويد حيث تم إصدار هذه اللعبة لأول مرة في عام 2001 ويوجد فيها العديد من المميزات والاصدارات الجديدة كما تم العمل على تسهيل تشغيل هذه اللعبة على أنظمه بلاي ستيشن وتنزيلها على الهواتف الذكية بجميع أنواعها وخاصة الهواتف الأندرويد الأكثر استخداما، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تثبيت لعبه جاتا سان أندرياس الإصدار الأخير.

طريقة تثبيت لعبه جاتا سان أندرياس

هذه اللعبة تتميز بوجود العديد من الإصدارات والتحديثات المميزة التي يعشقها عشاق الألعاب الإلكترونية بجانب المستويات المميزة الموجودة فيها وهذه اللعبة تدور أحداثها حول الدخول في مناورات جديدة مع تشكيل عصابة في مدينة سان أندرياس الموجودة في لوس انجلوس في أمريكا وبالتالي يمكنكم تثبيت هذه اللعبة من خلال بعض الخطوات التالية،

أولا تقوم بالذهاب إلى متجر الهاتف الخاص بك ولكن تأكد أولا من وجود مساحة على الهاتف حتى تتمكن من تثبيت هذه اللعبة وكتابة اسمها في مربع البحث وبعد ذلك سوف تظهر أمامك الأيقونة الرسمية الخاصة باللعبه حتى تتمكن من تنزيلها وبعد ذلك سوف يظهر أمامك أيقونة فتح اللعبة تقوم بتشغيلها بجانب أنه يجب عليك أن تقوم بدفع مبلغ بسيط لكي تتمكن من الحصول على اللعبة كما يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك الحصول على هذه اللعبة بكل سهولة بدون أن تظهر أمامك إعلانات تجعلك لا تشعر بالاستمتاع بهذه اللعب.

أهم متطلبات

يوجد بعض المتطلبات الهامة التي ينبغي توافرها في الهاتف الحديث حتى تتمكن من تشغيل هذه اللعبة والاستمتاع بها كثيرا وتشمل،

يجب أن يتوفر مساحة كافية في الهاتف الخاص بك حتى تتمكن من تثبيت هذه اللعبة على الهاتف والاستمتاع بها بكل سهولة.

يجب أن يتوافر لديك اتصال إنترنت وأي فأي لكي تستمتع أكثر بهذه اللعبة مع أهمية وجود دعم معالج رسوميات للأندرويد وأن يكون نظام اندرويد 11 أما بالنسبة للذاكرة العشوائيه يجب أن تكون على الأقل ستة جيجا وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بتنزيلها أو تثبيتها على جميع الهواتف الذكية بجميع أنواع.