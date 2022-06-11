تعرف على خطوات تحميل  اى فوتبول بيس PES الاصدار الجديد للاندرويد وبطريقة صحيحة

تعد لعبة أي فوتبول بيس من الألعاب اليابانية التي يحملها الكثير، ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجه اللاعبين لهذه اللعبة، كما أن هذه اللعبة من انتاج شركة كونامي، حيث تم طرح أول إصدار للعبة أي فوتبول في شهر أبريل الماضي، كما أن تحميل هذه اللعبة مجاني، وهذه اللعبة متوفرة البلايستيشن وتم عمل تحديث للإصدار الأخير لها ليتم تحميلها على هواتف الايفون والاندرويد، وتقوم الشركة بعمل كافة التعديلات التي ظهر الكثير من المشاكل بسبب هذه العيوب.

خطوات تحميل اى فوتبول بيس الإصدار الجديد للاندرويد

اى فوتبول من الألعاب الرياضية حيث يعشق الكثير هذه الألعاب ويتزايد البحث عنها دائما وعن طريق تحميلها خاصا بعد أن أعلنت كونامي اليابانية عن آخر أصدرتها لهواتف الاندرويد وخطوات تحميلها كالتالي:

اجعل الاندرويد الخاص بك متصل بالإنترنت.

قم بالذهاب إلى متجر التطبيقات الموجود في هاتفك.

من خلال مربع البحث الموجود أعلى المتجر قم بكتابة اى فوتبول.

ثم قم بعمل بحث عن اللعبة

اختر اللعبة التي تناسب مساحة هاتفك.

اضغط على تحميل بعد الانتهاء سوف يتم تثبيت اللعبة بشكل مباشر.

قم بفتح اللعبة وادخل الى الإعدادات.

اختار فريقك والبدء اللعبة واختيار الزي الخاص بك.

عيوب لعبه اى فوتبول لهواتف الاندرويد

من الألعاب التي ظهرت لها الكثير من الشكاوي من بعض الأفراد الذين يحبون الألعاب الإلكترونية ومن هذه العيوب:

الصورة تتمتع بجودة ضعيفة جدا.

الجرافيك الخاص باللعبة كفاءته غير جيدة.

هناك الكثير من المشاكل داخل السيستم الخاص باللعبة.

لم يتم توفير كل الأندية الذي يفضلها الكثير.

موعد نزول لعبة اى فوتبول للاندرويد

تسأل الكثير في الأوقات الأخيرة عن موعد طرح هذه اللعبة إلى السوق الإلكترونية وتوافرها الجماهير عبير المتاجر الإلكترونية، فقد أعلنت كونامي اليابانية أن الشركة تسعى لمواجهة كل العيوب الموجودة داخل اللعبة ويتم عمل التعديلات ونزولها في شهر يونيو، كما أكدت الشركة أن اللعبة يتم توافرها دون مقابل إلى الجماهير كما أن هناك العديد من اللغات التي يمكنك اختيارها حسب البلد التي تقيم فيها، كما بجد المثير المتعة باللعب في فرق عالمية.