واتساب ويب خطوات ربط المتصفح بالجوال وأهم مميزاته وعيوبه

ظهرت خدمة واتساب ويب منذ عدة سنوات لينتشر استخدامها بشكل واسع. طريقة اقتران واتس اب الجوال بالكمبيوتر وأهم مميزات الخدمة. عندما ظهر تطبيق واتساب لأول مرة كان من الممكن فتح نفس الحساب من أكثر من جهاز محمول؛ ولكن بعد فترة تم إلغاء هذه الخاصية للحفاظ على الخصوصية. ولكن منذ سنوات ظهرت خدمة جديدة من خدمات تطبيق واتس اب والتي حققت نجاحاً كبيراً جعلها تنتشر وتبقى حتى الآن وهي خدمة واتساب ويب أو استخدام الواتساب من خلال متصفح الكمبيوتر. عمل القائمون على تطوير هذا الامتداد على حفظ أمان وخصوصية المستخدم من خلال عدة شروط يجب توافرها حتى تعمل الخدمة، والتي تضمن أن صاحب الحساب هو من يقوم بفتحه من الكمبيوتر. في السطور القادمة سنعرض طريقة اقتران الجوال بالمتصفح لاستخدام واتساب ويب وأهم مميزاته وعيوبه.

طريقة ربط الجوال و واتساب ويب:

افتح موقع whatsapp web من متصفح الكمبيوتر بالضغط هنا.

ستفتح لك الصفحة الرئيسية بها رمز QR كود.

اتجه إلى جوالك وافتح تطبيق الواتس آب منه.

من أعلى يمين التطبيق اضغط على علامة الثلاث نقاط ⠇ أو الترس⛯.

ومن الخيارات اختر الأجهزة المقترنة أو Linked devices.

انقر على ربط جهاز أو Link a device.

سيطلب منك تأكيد الهوية عن طريق إدخال بصمتك أو كلمة المرور أو نمط القفل للتأكد من هوية صاحب الجهاز.

بعدها ستفتح الكاميرا من خلال ماسح الـ QR كود.

وجه كاميرا الجوال تجاه الكود الظاهر على صفحة واتساب ويب.

انتظر لحظات حتى تمام الاقتران.

طريقة تسجيل الخروج من واتساب ويب:

من أجل الحفاظ على خصوصية بياناتك، لا تنسى تسجيل الخروج من صفحة whatsapp web قبل إغلاق المتصفح وذلك عن طريق الخطوات التالية:

من أقصى يسار الصفحة حيث توجد جميع الداتا والمحادثات الخاصة بك اضغط على الثلاث نقاط أو علامة الترس.

و من آخر القائمة انقر على تسجيل خروج أو log out.

انتظر حتى اكتمال عملية الخروج والتي قد تستغرق بضع لحظات.

إذا نسيت تسجيل الخروج من المتصفح وأدركت ذلك وأنت بعيد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك؛ فلا تقلق. هناك طريقة لتسجيل الخروج من المتصفح عبر واتساب الجوال وهي:

افتح تطبيق واتس اب من جوالك.

انقر على الثلاث نقاط أو علامة الترس لتظهر القائمة.

من القائمة اختر الأجهزة المقترنة أو Linked devices.

ستظهر لك قائمة بالأجهزة المقترنة بجوالك باسم المتصفح مثل (Google chrome windows / Safari ipad).

انقر على المتصفح الذي ترغب في الخروج منه.

سيظهر لك خياران إما إغلاق المتصفح Close أو تسجيل الخروج Log out.

مميزات خدمة whatsapp web:

يسمح الإصدار الجديد باستمرار عمل واتس آب ويب بعد الإقتران حتى لو لم يكن الجوال موصولاً بالانترنت، وهي ميزة لم تكن موجودة من قبل.

بعد التحديث، يمكنك ربط 4 أجهزة مع تطبيق الجوال في وقت واحد.

يمكنك إرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية.

يمكن مشاهدة وإضافة حالات الواتساب أو status.

يمكنك تحميل الصور ومقاطع الفيديو المرسلة إليك على الكمبيوتر مباشرةً.

يحاكي الواتساب على المتصفح التطبيق بشكل كبير؛ لذلك يمكنك الاعتماد عليه وقت العمل على جهاز الكمبيوتر.

عيوب خدمة whatsapp web: