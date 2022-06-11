اخر تحديث لعبة اي فوتبول 22 للموبايل والكومبيوتر تعرف علي اهم المميزات

تم إطلاق اخر تحديث لعبة اي فوتبول 22 وما يحمله من مزايا متعددة تعمل على أصلاح ما كان من أخطاء التحديث القديم وما كان يحيط به من عيوب، اذا اشتمل التحديث الجديد الذي ظهر في أواخر شهر مايو الماضي 2022 على عدد من التطورات التي قامت باستحداثها الشركة المنتجة للعبة شركة كونامي والتي يكون منها إدخال عدد إضافي من الدوريات العالمية للعبة كرة القدم.

اخر تحديث لعبة اي فوتبول 22

قامت كونامي بالإعلان عن أول تحديث للعبة اي فوتبول في هذا العام 2022 والذي يكون هذا التحديث الجديد بالنسبة الى كافة أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة الى أجهزة البلاي ستيشن، حيث تم أطلاق هذا التحديث الأخير 1,1.0 بصدد أحداث عدد من التحديثات التي أدت الى تلافي ما كان من سلبيات النسخة الماضية، والعمل على استبدال تلك السلبيات بالمزيد من إيجابيات اللعبة التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير.

e football 2022

عملت كونامي على أطلاق عدد من خطوات الحصول علي التحديث الجديد للعبة اي فوتبول 2022

تتمثل الخطوة الأولى في تنزيل اللعبة في الدخول الى جوجل بلاي اذا كان الهاتف اندرويد.

أما اذا كان ايفون فان على اللاعب الدخول الى ابل ستور من اجل اتباع خطوات التنزيل.

ثم يقوم اللاعب في اي من جوجل أو آب ستور بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث e football

عند ظهور لعبة اي فوتبول بيس على الشاشة يقوم اللاعب بالضغط على كلمة download.

ثم بهذه الخطوات يكون اللاعب قد انتهى من تنزيل اللعبة على الهاتف والاستمتاع بالتحديثات.

بيس 2022 للكمبيوتر

يمكن للاعب بيس 22 فتحها اللعبة على جهاز الكمبيوتر.

وذلك عن طريق اتباع خطوات ميديا فاير في التنزيل الذي بمجرد إن يتم يتمكن اللاعب من الاستمتاع بالمزايا الجديدة.

التي لحقت التحديث الجديد والتي من أبرزها تضمين كل من الدوري الأوروبي وأيضا الأسباني اللعبة.

وما يضمنه كل من هذه الدوريات من لاعبين عالميين ثم يعمل كل منهم على تقوية المنافسة التي تتصدر أولويات اللعب.

اي فوتبول 2022 الأنظمة الأساسية

تعمل اللعبة ايفوتبول بيس 2022 في صدد الأنظمة الأساسية التي تتمثل في انظمه الويندوز لجهاز الكمبيوتر، والاندرويد للهاتف المحمول، وما الى ذلك من الايفون ووحدات التحكم، بالإضافة الى ما تدعمه اللعبة من انظمه جديدة للعب تعمل بشكل ميسر يستطيع من خلالها اللاعب المضي قدما في داخل الملعب بشكل اقرب للواقع مما يزيد اللعبة جاذبية وانتشارا بين مختلف الفئات.