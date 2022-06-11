تنزيل قمر النايل سات الجديد 301 تنزيل جميع القنوات الجديدة و القديمة وموعد إطلاق القمر

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عمر شويل - جدة تنزيل قمر النايل سات الجديد 301 تنزيل جميع القنوات الجديدة و القديمة و موعد إنطلاق القمر الجديد، منذ إنطلاق عام 2022 و ينتظر الجميع منتصف العام الذي تم الإعلان عن موعد إطلاق القمر الجديد به، حيث تم إطلاق القمر الجديد في الفضاء في السابع من يونيو الماضي، ويرجع سبب إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 إلى التغطية الضعيفة التي يواجهها دول شمال أفريقيا، لذا نتناول اليوم طريقة تنزيل قمر النايل سات الجديد 301 تنزيل جميع القنوات الجديدة و القديمة و موعد إنطلاق القمر الجديد.

تنزيل قمر النايل سات الجديد 301

يعد السبب وراء إطلاق القمر الجديد 301 هو تغطية جميع دول العالم خاصة دول الوطن العربي و أفريقيا و هذا ما فشل فيه القمر الصناعي 201، كل ما عليك لكي تتمكن من تنزيل قمر النايل سات الجديد 301 هو النقر من خلال الريموت كنترول على أيقونة القائمة التي من خلالها ظهر عدة خيارات يتم إختيار التركيب، ثم تظهر خيارات أخرى يتم النقر على ضبط الهوائي، ثم نجد أربعة أيقونات أسفل الشاشة بألوان مختلفة.

تنزيل جميع القنوات الجديدة و القديمة

يتم النقر على الزر الخاص بالبحث الشامل و غالبا يكون باللون الأزرق لذا يتم النقر على الزر الأزرق في الريموت كنترول لذا وداعاً النايل سات القديم بعد اليوم ، حيث تظهر شاشة صغيرة بها معلومات البحث يتم تحويل بحث عن الشبكة إلى فتح، نوع القنوات المطلوب تنزيلها إلى قنوات مجانية، بالإضافة إلى نوع البحث إلى بحث أعمى ثن النقر على زر البحث، ومن المقرر أن تتضمن قنوات القمر الجديد نايل سات 301 بعض القنوات التي تعمل بتقنية 3D و بعض القنوات التي تعمل بتقنية 4K بالإضافة إلى قنوات ال HD.

موعد إطلاق القمر الجديد نايل سات 301

من المقرر أن يتم إطلاق قمر النايل سات الجديد بشكل فعلي خلال الأيام المقبلة وذلك على نفس المدار الحالي مدار 7 غرب، حيث يقوم بتغطية جميع دول العالم بدون الفصل إلى حزمة شرقية و حزمة غربية، لذا عندما يتم الإعلان عن تنزيل القنوات على القمر الجديد كل ما عليك هو إتباع الطريقة السابق ذكرها و النقر على زر البحث بعد تعديل الإعدادات الخاصة بالبحث، حيث يتم تنزيل جميع القنوات الجديدة و القديمة للقمر الصناعي نايل سات 301 على الفور.