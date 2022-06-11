نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي 2022 أهم المزايا والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق المراسلة الواتس آب أحد أهم التطبيقات التي يعتمد عليها كثير من الناس علي مستوي العالم ، وتقوم المجموعات في واتساب علي دعم ملايين المستخدمين من أشخاص وشركات ومؤسسات ، وواتساب هو أحد تطبيقات مجموعة ميتا Meta العملاقة مالة فيسبوك FaceBook و ميسينجر وانستغرام Instagram ، وطالما كان واتساب محل جدل واسع بسبب الخصائص الجديدة التي يقدمها للعملاء المجانية منها والمدفوعة ، وتدور الشائعات دائما حول خصوصية المعلومات في التطبيق الرقمي ، وحديثنا اليوم حول واتساب الذهبي 2022 أهم المزايا والعيوب ، وأهم ما يقدمه WhatsApp Golden 2022 من مميزات تختلف عن الإصدار العادي ، بعد أن تناولته منصات التواصل ومواقع التكنولوجيا علي نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية ، وحرص منا علي تغطية المعلومات بكل دقة لقرائنا نتعرف علي كل ما يخص البرنامج في الفقرات التالية.

واتساب الذهبي 2022 أهم المزايا والعيوب

تصدر تطبيق الواتس محركات البحث خلال الأيام الماضية إذ يتطلع المستخدمون لمعرفة خصائصه وفق تقييم المستخدمين :

التطبيق الرقمي متاح علي متاجر أندرويد جوجل بلاي ، و آبل آب ستور ، وكذلك هواوي آب جاليري ، وغيرها.

أما التطبيق الذهبي فهو محل استفسار الكثيرين ويتميز عن المجاني بالآتي :

يمكنك التعامل علي ثلاث أرقام في آن واحد بدل من رقم واحد للإصدار المجاني العادي.

خاصية حالة يجري الكتابة بواسطة … فلا تظهر للمستلم.

تستطيع قرأة الرسائل دون أن يظهر إشعار علامات الصواب الزرقاء للطرف المرسل.

حتي مقاطع الصوت يمكنك تحميلها والاستماع إليها دون إشعار الطرف الآخر بالاستلام.

لا يظهر قيامك بتسجيل أي مقاطع صوت.

كذلك حالة المستخدم لا تظهر أنه متصل الآن.

يعطيك ميزة القدرة علي تغيير الخط حجم ولون.

إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة هي احدي مميزات التطبيق.

تستطيع رفع ملفات بحجم كبير.

عيوب تطبيق الواتس الذهبي

تقدم بعض متاجر التطبيقات الرقمية تطبيقات مفتوحة المصدر بموثوقيه أقل من الرسمية علي مسؤولية المستخدم :

يتحمل العميل مخاطر الثغرات في البرنامج.

بعد ميزات البرنامج تكون تجريبية وغير مستقرة.

تعرض البيانات للسرقة والاختراق.

ضياع حسابات العملاء أمر ممكن في مثل هذه التطبيقات.

قد يطلب مثل هذا التطبيق الوصول للصور والفيديوهات وجهات الاتصال بأبواب خلفية لبرامج أخري.

العيب الأهم هو عدم وجود دعم فني ولا تحديثات منتظمة لمعالجة الأخطاء والثغرات.

في حال فقدت أي بيانات من ذاكرة هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكنك استخدام برنامج استرجاع الملفات المحذوفة بخطوات بسيطة.

الحل لتفادي المشاكل في مثل هذه التطبيقات

قد يكون تطبيق واتساب جولد بما يقدمه من ميزات مغري للمستخدمين ولكن ،

عليك انتظار فترة أطول من مراجعة المستخدمين.

الاطلاع بحرص علي تقييمات مواقع تقييم التطبيقات الرقمية.

البحث عن رابط تحميل موثوق من موقع ذو سمعة أو متجر معروف.

قراءة كافة الصلاحيات عند تنصيب البرنامج والتحديد من توغله لبياناتك.

الاستخدام التجريبي علي شريحة ليست ذات أهمية قصوي لديك لفترة طويلة لمعرفة العيوب وحلولها.

ننصح دائماً باستخدام التطبيقات المعتمدة والمدعومة من شركات كبيرة ذات سمعة وتاريخ ، وشراء النسخ الأصلية يمنحك حق المطالبة بتعويضات في حل انتهاك خصوصياتك.