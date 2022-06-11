تحديث واتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار V12 وكيفية التحديث بالخطوات ومميزاته

يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات مراسلة سريعة بحثاً في محركات البحث بجوجل، ونظراً لتطور التكنولوجيا المستمر والتحديثات الأخيرة، من ضمن تطبيق الواتساب الواتساب الذهبي الذي يتمتع بالعديد من المميزات التي لا مثيل لها بمجرد تنزيله وتحديثه واستخدامه بكل سهولة ويسر، علماً بأن هذه التحديثات فريد في الواتساب الذهبي فقط غير موجودة في التطبيقات الأخرى، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال كيفية تحديث تطبيق واتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار بالخطوات ووميزات واتساب الذهبي 2022.

تحديث واتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار V12

أعلن واتساب الذهبي منذ فترة قليلة عن تحديث جديد له يمكن الاستفادة منه بمجرد تنزيل تطبيق واتساب الذهبي، علماً بأن هذا التحديث وفقاً لآخر إصدار V12 يضم العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها بشكل حصري، ويعد هذا التطبيق من أهم تطبيقات المراسلة الفورية التي يتمتع بها الفرد مع مرور الوقت، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا مميزات واتساب الذهبي 2022.

مميزات واتساب الذهبي 2022 الحديث:

يتمتع تطبيق واتساب الذهبي بعد التحديث الأخير له العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها ، ونعرض لكل متابعينا هذه المميزات وهي:

تحديث واتس اب الذهبي V12.

وتس اب بلس ضد الحظر.

بناءً على النسخة على اصدار 2.20 يتم رفع الحالة حتى لو كانت أكثر من 30 ثانية.

إمكاينة فصل الإنترنت عن الواتس اب رغم اتصاله بكل التطبيقات.

الخصوصية اخفاء الظهور ” اخفاء صحين القراءة”.

منع حذف الرسائل تجدها في الخصوصية.

ايقاف اظهار انك شاهدة الحالة.

منع اظهار الرسالة محولة تحميل الحالة.

نسخ الحالة خصوصية مخصصة لشخص تجدها في المحادثة بينك وبين الشخص اضغط على اسمه

بالإضافة إلى ميزة قفل المحادثة برقم سري أي ما يشير إلى (اخفاء محادثات).

إمكانية تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي على السرعات المختلفة بدرجاتها (1 – 1.5 – 2).

تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.

تم حل مشكلة تنزيل الثيمات.تفعيل الرد الالي بدون التعرض لحظر.

تحميل حالة واتساب بدون اي مشاكل.

تحديد من يمكنه رؤية الصورة الشخصية للملف على الواتساب وتحديدها من الفئات المستثناه

تحويل الرسائل لأكثر من 250 شخص

كيفية تحديث تطبيق الواتساب الذهبي بالخطوات: