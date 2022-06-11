طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft بأخر إصدار 2022 وأهم المميزات الجديد فيها

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت، تعد لعبة ماين كرافت من الألعاب التي اتخذت شعبية كبيرة لدى الأطفال منذ أن تم إطلاقها فى عام 2009، نظرا لأنها تأخذ اللاعبين فى عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يقومون من خلاله ببناء ما يشاءون وفقا لخيالهم وطرق إبداعهم المختلفة مع توفير الموارد والأدوات التي تساعدهم فى ذلك، وصنفت هذه اللعبة على أنها من الألعاب التعليمية التي تساعد على الإبداع واكتساب مهارات جديدة وتعلم التخطيط والتنظيم فى عالم مفتوح بلا حدود، وهى من الألعاب التي يمكن لعبها بشكل فردى أو بمشاركة العديد من الأصدقاء، ولتساؤل الكثير من المستخدمين عن كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت على هواتفهم الذكية سوف نتطرق إلى العديد من التفاصيل الخاصة باستخدام لعبة ماين كرافت وكيفية تحديث الإصدار الأخير.

مميزات تحديث ماين كرافت إصدار 1.19

نظرا للنجاح الكبير الذي حققته لعبة ماين كرفت تحرص شركة Majango studios المطورة للعبة على عمل تحديثات مستمرة على اللعبة لإضافات العديد من المميزات والشخصيات والأماكن الجديدة التي تجعل اللعبة أكثر إثارة وتشويقياً، وتقوم لعبة ماين كرافت بشكل رئيسي على استخدام بعض المكعبات ثلاثية الأبعاد فى بناء المنازل والحصون للاختباء بها من الكائنات الشريرة التي تهاجم اللاعب، كما يوجد بعض الأدوات الزراعية التي تساعد فى إطعام وتربية الحيوانات المتواجدة باللعبة إلى جانب المعدات والأسلحة القتالية للقدرة على البقاء على قيد الحياة.

ومن أهم الإضافات الحديثة فى تحديث 1.19 التى تمت إضافتها للعبة ما يلى:

ظهور بعض الشخصيات الغوغائية يطلق عليها اسم The Warden والتي يمكن استدعائها فى منطقة Deep Dark biome باستخدام Sculk Shriekers.

إضافة الضفادع ضمن الحيوانات البحرية المتواجدة باللعبة ويتم ظهورها فى منطقة Mangrove Swamp.

إضافة كائن أزرق مضئ يسمى Allay ويمكنه مهاجمة العناصر المطابقة التي توجد فى العالم حولها.

طريقة تنزيل ماين كرافت للاندرويد