نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدال اكواد فري فاير بطريقة رسمية من خلال الموقع الرسمي Garena في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال اكواد فري فاير عبر الموقع الرسمي قارينا والذي تعتبر بديل الشحن وهي طريقة مجانية لاستمرار تلك اللعبة الشيقة التي حازت على مساحة واسعة من الشهرة بين العديد من اللاعبين على مستوى العالم، وقد عرفت اللعبة بطابعها الأسطوري ذو الطابع الخيالي والذي عرف برسوم الجرافيك الخاصة بمحاكاة الواقع لدرجة كبيرة، والاكواد ما هي إلا أرقام وحروف تتباين من الكود للأخر يتم شحنها بطريقة معينة.

استبدال اكواد فري فاير

يتم شحن اكواد فري فاير من خلال الموقع الرسمي قارينا عبر خطوات معينة يقوم بها اللاعب وتتمثل في:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي قارينا.

كتابة المعرف الشخصي الخاص باللاعب في مكانة المخصص.

ثم كتابة الكود المراد شحنه في مكانه مع مراعاة الدقة.

بيان المستوى الذي تم الوصول إليه في اللعبة.

اسم الدولة التي يتم الشحن من خلالها.

ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستبدال والموضحة على الصفحة.

ثم الرجوع إلى اللعبة لمعرفة الهدية الخاصة بشحن الكود.

شحن جواهر فري فاير

ويستمر التشويق من خلال شحن جواهر فري فاير عبر قارينا بخطوات معينة ألا وهي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بفري فاير ” قارينا“.

ثم كتابة المعرف الشخصي الخاص باللاعب والمكون من 12 رقم .

تحديد عدد الجواهر المراد شحنها.

بعد ذلك اختيار اسم الدولة التي يتم من خلالها الشحن.

بيان وسيلة الدفع المتاحة لدى اللاعب.

كود كريمينال فري فاير

كود كريمينال الخاص بلعبة فري فاير ينقسم إلى أحمر وأزرق يتمثل الأزرق في

U7ZR R26U SFGF وهو من أهم الاكواد الخاصة كريمينال الأزرق.

ECNW 77HG J8JL .

أما كريمينال الأحمر فنعرض لكم منها بعض الاكواد الخاص وهي:

DFXF 5479 XLHR.

QWF5 ZVER IUKL.

AUXE W78M KIO.

SA40 KRPC FFQ1.

استبدال اكواد فري فاير 2022

هناك موقع واحد رسمي صالح لكافة أنواع الشحن التي تتعلق بلعبة التشويق والإثارة فري فاير كما يمكن استبدال تلك الاكواد من خلال الدخول عبر المعرف الشخص الخاص باللاعب، ويتم كتابة الكود بطريقة لابد وأن تتحري فيها الدقة لعدم الوقوع في الخطأ ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستبدال والعمل على معرفة الهدايا الممنوحة على هذا الاستبدال.