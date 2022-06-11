رابط منصة اعتماد استعلام عن الراتب.. وخطوات التسجيل

منصة اعتماد استعلام عن الراتب، تعرف معنا على رابط وخطوات التسجيل على منصة اعتماد وكيفية الاستعلام عن الراتب حيث أنها من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة المالية بالمملكة ضمن رؤيتها نحو التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية من أجل التسهيل على العاملين بالجهات الحكومية للاستعلام عن تفاصيل المرتب الخاص بهم وموعد نزوله لضمان حقوق العاملين وتوفير الشفافية لهم، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي يبلغ عددها 12 خدمة من بينها تسديد الفواتير وإدارة العقود والتعهدات وغيرها، ونظرا لكثرة التساؤلات عبر محركات البحث من قبل العاملين بالقطاع العام سوف نتعرف فى الآتي على كيفية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد الإلكترونية.

خطوات التسجيل فى منصة اعتماد

من أجل الدخول على منصة اعتماد ومعرفة تفاصيل الرواتب الخاصة بالعاملين لابد أولا القيام بعمل تسجيل دخول إذا كنت مستخدم جديد، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة اعتماد الإلكترونية.

اختيار تبويب “الاعتماد الفردى”.

القيام بالضغط على أيقونة “مستخدم جديد.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية فى الخانات المتواجدة أمامك.

قم بوضع علامة صح على مربع تأكيد الإقرار لشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، ثم يتم الضغط على “حفظ”.

سوف ترسل المنصة رسالة إليك بعد ذلك على حساب بريدك الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به من أجل تأكيد التسجيل.

بعد ذلك يتم الدخول إلى الموقع مرة أخرى ويتم عمل تسجيل دخول عن طريق رقم الجوال وكلمة المرور.

قم بتعبئة بيانات نموذج التفويض الخاصة بالمؤسسة التي تعمل بها وطباعته وإرفاقه إلى المنصة ومن ثم تكون قد انتهيت من تسجيل حسابك على المنصة.

خطوات الاستعلام عن الراتب فى منصة اعتماد