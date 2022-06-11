نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اعتماد استعلام عن الراتب.. وخطوات التسجيل في المقال التالي
منصة اعتماد استعلام عن الراتب، تعرف معنا على رابط وخطوات التسجيل على منصة اعتماد وكيفية الاستعلام عن الراتب حيث أنها من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة المالية بالمملكة ضمن رؤيتها نحو التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية من أجل التسهيل على العاملين بالجهات الحكومية للاستعلام عن تفاصيل المرتب الخاص بهم وموعد نزوله لضمان حقوق العاملين وتوفير الشفافية لهم، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التي يبلغ عددها 12 خدمة من بينها تسديد الفواتير وإدارة العقود والتعهدات وغيرها، ونظرا لكثرة التساؤلات عبر محركات البحث من قبل العاملين بالقطاع العام سوف نتعرف فى الآتي على كيفية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد الإلكترونية.
خطوات التسجيل فى منصة اعتماد
من أجل الدخول على منصة اعتماد ومعرفة تفاصيل الرواتب الخاصة بالعاملين لابد أولا القيام بعمل تسجيل دخول إذا كنت مستخدم جديد، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط منصة اعتماد الإلكترونية.
- اختيار تبويب “الاعتماد الفردى”.
- القيام بالضغط على أيقونة “مستخدم جديد.
- قم بإدخال جميع البيانات الشخصية فى الخانات المتواجدة أمامك.
- قم بوضع علامة صح على مربع تأكيد الإقرار لشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، ثم يتم الضغط على “حفظ”.
- سوف ترسل المنصة رسالة إليك بعد ذلك على حساب بريدك الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به من أجل تأكيد التسجيل.
- بعد ذلك يتم الدخول إلى الموقع مرة أخرى ويتم عمل تسجيل دخول عن طريق رقم الجوال وكلمة المرور.
- قم بتعبئة بيانات نموذج التفويض الخاصة بالمؤسسة التي تعمل بها وطباعته وإرفاقه إلى المنصة ومن ثم تكون قد انتهيت من تسجيل حسابك على المنصة.
خطوات الاستعلام عن الراتب فى منصة اعتماد
- قم بالدخول على منصة اعتماد الإلكترونية وعمل تسجيل دخول إلى حسابك.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن الراتب والمستحقات.
- قم بإدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عن الراتب الخاص به.
- اضغط على استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالراتب المستحق لك.
- وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر طريقة الاستعلام عن الراتب في منصة اعتماد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط منصة اعتماد استعلام عن الراتب.. وخطوات التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.