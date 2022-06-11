المواصفات الرئيسية لسلسلة أوبو OPPO Reno 8.. ولا في الأحلام !!

ووفق ما ذكره موقع "indiatoday"، كشفت بعض التسريبات أن سلسلة أوبو المرتقبة Reno 8، ستستعير تصميم هاتف OnePlus الرائد الأحدث ، OnePlus 10 Pro، ولكن لويس لي، رئيس شركة ون بلس، نفي ذلك قائلا أنها مجرد شائعات.

مواصفات سلسلة Oppo Reno 8:

هذا وظهرت تقارير تفيد بأن أوبو تعتزم إطلاق سلسلة Reno 8 في الصين في وقتا ما من الربع الثاني لعام 2022، وتشير التسريبات إلى أن عملاقة التقنية الصينية ستطلق جهاز Oppo Pad اللوحي والعديد من منتجات إنترنت الأشياء في الهند في نفس الوقت تقريبًا.

وبخصوص المواصفات، ستأتي سلسلة أوبو Reno 8 ، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة FullHD، وستدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وقد تحتوي الشاشة أيضًا على مستشعر بصمة مدمج أسفلها وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.

وتزود أوبو سلسلة Reno 8، بمعالج كوالكوم غير المعلن عنه Snapdragon 7 Gen 1، والتي سيأتي كمنافس لمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 8100، والذي يقدم أداء أقوى بكثير من معالج Dimensity 1200 Max، المدمج بتشكيلة رينو السابقة Reno 7 Pro.

وقد يتم إقران المعالج الذي ستعمل به سلسلة Reno 8، بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1 لكن سعتها غير واضحة في الوقت الحالي، ونظرا لأن الجيل الأخير من سلسلة رينو Reno 7 Pro لم يكن لديه دعم لتوسعة مساحة التخزين بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، فمن المفترض أن التشكيلة القادمة ستفتقر إلى هذه الميزة أيضا.

وسوف تحتوي سلسلة Reno 8، على بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، مع قدرة شحن سريعة تبلغ قدرتها 80 وات، ومن المحتمل أن تتمتع تشكيلة رينو8 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، المستشعر الرئيسي من إنتاج شركة سوني من نوع IMX766 وبدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو أو العمق.