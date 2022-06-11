واتساب الذهبي 2022.. مميزات وطريقة تحميل التطبيق بطريقة آمنة في التحديث الجديد

واتساب الذهبي 2022، مع التحديث الاخير الخاص بالواتساب الذهبي قد زاد البحث عن طريقة تحميل واتساب الذهبي 2022، وذلك لان واتساب الذهبي او كما يطلق عليه البعض واتساب جولد واحدًا من افضل النُسخ الخاصة بالواتساب المتواجدة في الوقت الحالي، والذي يحمل العديد من المميزات عن الواتساب العادي والواتساب البرتقالي وغيرها من النسخ، ومن أبرز الاستخدامات الخاصة بالواتساب جولد انه يسمع بإستخدام نفس التطبيق ثلاثة أرقام مختلفة، على خلاف الواتساب العادي والذي يسمح برقم واحد فقط واتساب، و للتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

واتساب الذهبي 2022

هناك بعض المميزات الخاصة بـ واتساب الذهبي 2022 والتي قد جاءت مثل الآتي:

تطبيق مجاني يمكن تحميله بسهولة على هاتفك.

لا يحتاج لمساحة تخزين كبيرة لكي يتم تنزيله على الهاتف.

يدعم جميع أنظمة تشغيل هواتف الأندرويد.

اللغة العربية لذا يسهل التعامل معه واستخدامه.

يدعم خاصية اخفاء ظهور الآن.

يوجد به خاصية من يستطيع التحدث إليك.

يمكنك التحكم في مشاهدة الستوري.

هناك ميزة التحكم في من يستطيع حذف الستوري لديك.

إمكانية معرفة الرسائل المحذوفة بسهولة.

إخفاء علامتي الصح وإظهارهم مرة أخرى.

يتيح لك إمكانية قفل المحادثات الهامة برقم سري.

يتيح لك تشغيل رقمين في وقت واحد.

إمكانية اختيار ما بين أنماط قفل المحادثات.

إمكانية وضع خلفية مختلفة لكل شخص.

يتيح لك اخفاء التاريخ والاسم عند عمل توجيه لشخص أخر أو نسخ الرسالة.

إمكانية عر صورتي الشخص مع كل رسالة أو إخفائها بسهولة ويسر.

إمكانية تحديد حجم الصورة الظاهرة في الرسائل.

يتيح لك الاختيار بين الخطوط المختلفة الموجودة داخل التطبيق.

تستطيع تحميل حالات واتساب الذهبي الموجودة لدى الأصدقاء.

الاختيار من بين الثيمات المختلفة.

طريقة تحميل واتساب الذهبي 2022

قم بالدخول إلى جوجل والبحث عن “واتساب الذهبي 2022″، قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالواتساب الذهبي ثم قم بتحميل التطبيق، بعد التحميل قم بالدخول إلى التنزيلات والملفات داخل الهاتف، ثم قم بتثبيت التطبيق على الهاتف الخاص بك، وأدخل رقم الهاتف الخاص بك ثم البيانات المطلوبة منك داخل الواتساب، وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات اضغط على تفعيل، وهكذا يمكنك استخدام الواتساب الذهبي للنسخة الجديدة 2022.