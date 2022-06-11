طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft آخر إصدار بطريقة رسمية وأهم مميزات اللعبة 

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت آخر إصدار بطريقة رسمية هذا ما نعرضه لكم من خلال مقالنا اليوم، حيث أنها تعتبر من ألعاب الفيديو المشهورة في جميع أنحاء العالم، وتم وضعها ضمن الألعاب الإلكترونية، كما تم تطويرها وتشغيلها على جميع الهواتف الذكية وأجهزة البلايستيشن، وتحتوي لعبة ماين كرافت على المغامرات الشيقة والمثيرة التي تجعل المنافسة بين اللاعبين قوية جدا، مما يزيد من عدد اللاعبين داخل اللعبة من جميع أنحاء العالم، ونعرض لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من خلال هذا المقال.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت آخر إصدار

يمكنك الآن تثبيت لعبة ماين كرافت على هاتفك بطريقة آمنة وسهلة جدا، ومن خلال الخطوات التالية نتعرف على التالي:

يجب التأكد من هاتفك متصل بشبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول على المتجر الخاص بالهاتف جوجل بلاي.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث بشكل صحيح.

الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر أمامك أيقونة اللعبة ثم الضغط على آخر إصدار منها.

يتم انتظار تثبيت لعبة ماين كرافت.

بعد تثبيت اللعبة يتم تسجيل الدخول بها والاستطلاع على اللعبة.

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت على الآيفون بطريقة رسمية

يتم تسجيل الدخول إلى آب ستور.

كتابة اسم اللعبة في المكان المخصص لذلك.

الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر أمامك أيقونة اللعبة يتم بعدها اختيار آخر إصدار.

يتم الضغط على كلمة تثبيت اللعبة وننتظر حتى يكتمل التحميل.

بعدها يتم الدخول إلى اللعبة والاستمتاع باللعبة.

مميزات لعبة ماين كرافت

تحتوي هذه اللعبة على مميزات كثيرة تميزها عن غيرها من الألعاب الإلكترونية، ومن هذه المميزات الآتي:

تعمل على تشجيع اللاعب للوصول إلى أعلى المستويات.

كما تعمل لعبة ماين كرافت على تأهيل اللاعب على العمل في مشروع البناء.

تمكن اللاعب من عمل تصميمات من المناظر الطبيعية.

تعتمد هذه اللعبة على الإبداع في اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك تعمل أيضًا على تسهيل إعادة ترتيب الأماكن وبناء الأشكال.

تحتوي على كتل مستطيلة يستخدمها اللاعب في البناء يشبه الواقع.

يجب عند تحميل لعبة ماين كرافت على الهاتف وجود مساحة كافية تستوعب اللعبة، وذلك حتى لا تتعرض اللعبة للتقطيع أو التهنيج، كما يجب وجود وحدة معالج مركزية قوية، بالإضافة إلى وجود مساحة ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.