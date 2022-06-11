نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رفع مستوى لاعبيك بسرعة وسهولة في لعبة بيس eFootball pes 2022 على الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ صدور لعبة بيس eFootball pes 2022 على الجوال وشهدت إقبال كبير جدا من محبي الألعاب الإلكترونية وخاصة ألعاب كرة القدم التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، حيث كان الكثيرين يترقبون صدورها منذ أن تم الإعلان عن تأجيل الإصدار الخاص بالهواتف وذلك لتطويرها بشكل أفضل وتصبح كفاءتها أعلى، وهو ما جعل الجميع يترقب حتى تم إصدارها بشكل رسمي في اليوم الثاني من شهر يونيو الجاري، وكانت شركة كونامي konami قد قامت بإصدار اللعبة على مختلف أجهزة تشغيل الألعاب سواء أجهزة الكمبيوتر أو playstation أو Xbox بمختلف إصدارتهما، وذلك خلال شهر أبريل الماضي وحققت اللعبة نجاح وانتشار كبير.

لعبة بيس eFootball pes 2022 على الجوال

ويمكن الآن لجميع محبي ألعاب الجوالات تنزيل لعبة إي فوتبول eFootball 2022 ويعد ذلك هو المسمى الجديد لها بعد أن كانت تحمل اسم pes لسنوات عديدة، ويتم التحميل من خلال متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو أبل ستور لمستخدمي آيفون، حيث يمكنك البحث باسم اللعبة وتنزيها بكل سهولة، والاستمتاع بما تم تحديثه في اللعبة والإضافات الجديدة التي جعلتها أكثر متعة وخاصة بعد أن تم الاعتناء بجعل اللعبة واقعية أكثر من الماضي.

كما يمكن أيضا تنزيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر بشكل مجاني من خلال الموقع الرسمي لشركة كونامي، والتي أعلنت بأن اللعبة متاحة للجميع، ولكن يجب أولاً أن تتأكد أن إمكانيات جهازك تستطيع تشغيل اللعبة بدون أي مشاكل.

طريقة رفع مستوى لاعبيك في بيس 2022 pes

ويعد أكثر ما تم السؤال عنه من قبل محبي اللعبة هو طريقة رفع مستوى اللاعبين، حيث أعلنت شركة كونامي عن إمكانية المستخدم في جعل لاعبيه بمستوى أعلى من خلال اكتساب نقاط الخبرة ويوجد طريقتين يمكن من خلالها اكتساب تلك النقاط وهي كالآتي:

الطريقة الأولى: تحقيق الفوز في المباريات المختلفة والذي يمنحك نقاط الخبرة التي يمكنك استخدامها في جعل لاعبيك في مستوى أعلى.

الطريقة الثانية: تدريب اللاعبين من خلال برنامج التدريب Training Program والتي تجعل لاعبيك يرتقون في مستواهم وتطويرهم في مختلف الجوانب سواء التصويب أو السرعة أو التحكم بالكرة أو غيرها.

ويوجد أربعة أنواع من بطاقات التدريب هما 100 أو 1000 أو 4000 أو 10000 ويمكنك استخدامها في تدريب لاعبيك وحتى يصبح مستواهم 5/5 وهو أعلى مستوى يصله اللاعب.