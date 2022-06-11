الغاء تحويل المكالمات stc وطريقة التفعيل

الغاء تحويل المكالمات stc التي تعتبر من أكبر شركات الاتصالات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تعطي للمواطن مساحة كبيرة من الحرية في تحويل المكالمات عند عدم الرغبة في الرد عليها أثناء الانشغال بالأعمال الهامة أو الاجتماعات، أو حتى في وقت الراحة ومن الممكن تحويل المكالمات إلى رقم آخر، ومن الممكن أن يتم إلغاء التحويل أيضًا.

الغاء تحويل المكالمات stc

يوجد بعض الأكواد التي يتم استخدامها لكي يتم تحويل المكالمات، أو إلغاء التحويل وسوف نوضح ذلك من خلال الأسطر التالية:

الكود الذي يتم استخدامه في حالة إلغاء التحويل في حالة الانشغال هو #67#.

والكود الذي يتم استخدامه في حالة إلغاء التحويل في حالة عدم الرد هو #61#.

الكود الذي يتم استخدامه في حالة إلغاء تحويل المكالمات مباشرة هو #21# .

أما الكود الذي يتم استخدامه في حالة إلغاء الاشتراك في خدمة موجود إكسترا هو #62#.

كيفية تحويل المكالمات

يوجد بعض الأكواد التي يمكن استخدامها في حالة الرغبة في تحويل المكالمات في حالات مختلفة سواء عدم الرد أو الانشغال وهذه الأكواد هي:

الكود الذي يتم استخدامه في التحويل في حالة الانشغال هو *67*1111# ، وفي حالة كنت تريد التحويل إلى رقم معين يتم إدخال هذا الكود *67* وبعدها يتم إدخال الرقم المراد التحويل إليه من خلال رمز #.

الكود الذي يتم استخدامه في التحويل في حالة عدم الرد هو *61*1111# ، وفي حالة كنت تريد التحويل إلى رقم معين لا بد من إدخال هذا الكود *61* وبعدها يتم إدخال الرقم المراد التحويل إليه #.

والكود الذي يتم استخدامه في تحويل المكالمات مباشرة هو *21*1111# وفي حالة كنت تريد التحويل المباشر إلى رقم معين لا بد من إدخال هذا الكود *21* وبعدها يتم إدخال الرقم المراد التحويل إليه#.

في نهاية مقال الغاء تحويل المكالمات stc يوجد طرق معينة يتم القيام بها لتحويل المكالمات إلى أرقام أخرى في حالة الانشغال أو عدم الرغبة في الرد، وطرق لإلغاء التحويل أيضًا وهذه الخدمة من أهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها في هذه الشركة بمنتهى السهولة وبخطوات بسيطة.