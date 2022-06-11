ZTE Axon 40 ultra فلاج شيب جديد من ZTE | أهم المواصفات والسعر

ZTE Axon 40 ultra فلاج شيب جديد ومميز من شركة ZTE ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بالشركة. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق الإصدار الجديد من هواتفها ضمن عائلة الـAxon المميزة وهو هاتف ZTE Axon 40 ultra. وتعتبر تلك السلسلة من هواتف الشركة من أوائل الهواتف في العالم والتي تتوفر بتقنية الكاميرا الأمامية المختفية أسفل الشاشة. كما يأتي الهاتف خليفة للإصدار السابق من نفس العائلة ZTE Axon 30 ultra. ويأتي علي نفس الخطي مقدماً مجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية الممتازة ليدخل المنافسة بقوة في أسواق الهواتف الذكية. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل ZTE Axon 40 ultra وما يقدمه من خدمات مميزة مقابل سعر منافس.

مواصفات هاتف ZTE Axon 40 ultra :

‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 204 جراماً.‌

الهاتف أيضاً متوفر بخامات ظهر مصنوعة من الزجاج بالكامل ، مع وجود إطار من الألومنيوم أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الهاتف لا يتوفر مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لعدم توافر المدخل الخاص بكارت الميموري.‌

علي غير المتوقع لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الماء أو الغبار.‌

كما يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.8 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1116×2480 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش.‌

تتوفر الشاشة أيضاً بدعم خاصية الـHDR10+ بالإضافة إلي درجة سطوع تصل إلي حوالي 1500 شمعة ، مما يوفر وضوح أكثر وإضاءة كافية للشاشة حتي في أشعة الشمس.‌

كذلك شاشة الهاتف تتوفر بدعم خاصية 1B Color ، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

أيضاً الشاشة تأتي مع أبعاد العرض 20:9 مع اختفاء النوتش ، مما يوفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما أن شاشة الهاتف تتوفر مع دعم معدل التحديث الجديد 120 هيرتز ، والذي يتيح السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

أداء الهاتف :

يتوفر الهاتف مع نظام تشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم جديدة وخاصة من شركة ZTE وهي MyOS 12 .‌

.‌ يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من شركة Qualcomm وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر لتوفير الطاقة.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر لتوفير الطاقة.‌ نواة المعالج الأقوي تتوفر من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز.‌

مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، تعمل بتردد أقل يصل إلي 2.50 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري الباقية فتتوفر من نوع Cortex-A510 ، إلا أن التردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لمعالج الرسوميات GPU المتوفر بالهاتف فيأتي من شركة كوالكوم أيضاً ومن نوع Adreno 730 .‌

.‌ متوفر من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

كما تأتي ذاكرة التخزين بالهاتف من النوع السريع UFS 3.1.

كاميرا هاتف ZTE Axon 40 ultra :

‌تأتي كاميرا الهاتف الأمامية مختفية أسفل الشاشة وتتوفر بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم خاصية الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي مزوداً بثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تتوفر بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF ، Laser AF ، وأيضاً المثبت البصري OIS.‌

الكاميرا الثانية تأتي أيضاً بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.5 ، وهي كاميرا Telephoto تتيح عمل زوم حتي 3.5x Optical Zoom مع دعم خاصية الـOIS و PDAF.‌

أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي كذلك بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide.‌

كما تتوفر الكاميرات بدعم خاصية الـPanorama والـHDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي الـ8K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

وأيضاً التصوير بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30/60/120 إطار ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

الهاتف يتوفر بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS و خاصية HDR10.

مواصفات أخري للهاتف :

‌كما المتوقع يتوفر هاتف ZTE Axon 40 ultra بسماعات من نوع Stereo Speakers ، تعطي أصوات عالية ومميزة.‌

لكن لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

الهاتف متوفر بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي من نوع Optical وموجودة أسفل الشاشة ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً التسارع.

يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 65 وات.‌

كذلك يتوفر مدخل الشحن بالهاتف من نوع Type C 3.1 الإصدار الجديد ، مع دعم خاصية OTG.‌

أخيراً يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات فقط من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الذهبي ، والفضي.

سعر هاتف ZTE Axon 40 ultra :

‌799 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 14,950 جنية مصري.‌

899 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 16,820 جنية مصري.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق العالمية ، مع توافر الهاتف للحجز المسبق بالفعل من خلال موقع الشركة الرسمي. ومن المتوقع إطلاق الهاتف للأسواق بشكل فعلي بداية من يوم 21 من شهر 6 للعام الحالي 2022.