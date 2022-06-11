iPhone 14: شائعات عن موعد إطلاقه وأخبار الأسعار والمواصفات والتسريبات iphone 14 pro max

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عمر شويل - جدة iPhone 14: شائعات عن موعد إطلاقه وأخبار الأسعار،انتشرت الكثير من الشائعات حول مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد الذي سوف تقوم باصدارة قريبا شركة ابل العالمية ، كل مايخص هذا الموضوع وأكثر سوف تجدونة خلال الأسطر القادمة.

iPhone 14: شائعات عن موعد إطلاقه وأخبار الأسعار

لن يتم إصدار iPhone 14 حتى سبتمبر ، لكن الإثارة بدأت بالفعل في الظهور. لم تؤكد Apple رسميًا وجود هاتفها الذكي التالي ، لكن الإنترنت مليء بشائعات iPhone 14 والحديث عن “إعادة تصميم كاملة”.

يعتقد المحلل الأفضل في شركة Apple Ming-Chi Kuo أن مجموعة iPhone 14 ستحتوي على أربعة أجهزة بما في ذلك طرازان من طراز Pro تمت ترقيتهما. لذلك ، على الرغم من عدم وجود أي شيء رسمي ، إلا أن هناك الكثير من التنبؤات الموثوقة التي يجب مراعاتها.

نحن معجبون جدًا بـ iPhone 13 ، لذلك نتوقع أشياء رائعة من iPhone 14. لا سيما بالنظر إلى أن ميزانية iPhone SE (2022) ذات الميزانية المتكافئة مع iPhone 13 من حيث الأداء.

المواصفات والتسريبات iphone 14 pro max

لمحة عن شائعات iPhone 14

أربعة هواتف iPhone 14

بدون شاشة بحجم 5.4 بوصة

تتمتع الموديلات الاحترافية بتصميم “أقل درجة”

كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل

السعر المبدئي: 779 جنيهًا إسترلينيًا / 799 دولارًا أمريكيًا / 1349 دولارًا أستراليًا

أفضل صفقات Apple iPhone 13 و Apple iPhone 13 Pro و Apple iPhone 13 Pro Max و Apple iPhone 13 Mini اليوم.

لم تتنفس شركة آبل كلمة واحدة عن iPhone 14 – ناهيك عن تاريخ إصداره. ولكن نظرًا لأن Apple تكشف عادةً عن أجهزة iPhone جديدة في نفس الوقت من كل عام ، فمن المحتمل جدًا أن نرى iPhone 14 يصل في سبتمبر 2022.

كسر غطاء iPhone 13 يوم 14 سبتمبر 2021 ، وهو ثاني ثلاثاء من هذا الشهر. يبدو أن شركة Apple تفضل يوم الثلاثاء الأول أو الثاني من شهر سبتمبر ، مما يشير إلى أن iPhone 14 يمكن أن يظهر لأول مرة يوم الثلاثاء 6 أو الثلاثاء 13 سبتمبر 2022. وفقًا لـ iDropNews ، سيكون هذا هو الأخير.

تقام فعاليات Apple عادةً في مقر الشركة في Apple Park في كاليفورنيا ، وتميل إلى البدء في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي ، أي 6 مساءً بتوقيت غرينتش / 4 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا.