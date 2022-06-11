نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث GTA San Andreas للاندرويد ومتطلبات تشغيل جاتا سان أندرياس للاندرويد بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث GTA San Andreas للاندرويد ، أطلقت شركة روك ستار جيم تحديثا كبيرا في عالم الألعاب الإلكترونية. وذلك للإصدار جاتا سان أندرياس للاندرويد. وذلك بعد عدة نجاحات قام بها هذه النسخة من بين النسخ السابقة كلها. كما يتميز هذا التحديث بمميزات خرافية ويتمتع بواقعية كبيرة كذلك بعد شهرة هذا الإصدار ونجاحه على أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن وكذلك الإكس بوكس. واليوم سوف نتعرف سويا على كيفية تحميل GTA San Andreas للاندرويد. كما سنتعرف أيضا متطلبات التشغيل الجديدة لضمان التشغيل الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي السطور القليلة القادمة.

تحديث GTA San Andreas للاندرويد الجديد

دائما تقوم روكستار جيم بعمل مراجعة وتحديثات للألعاب الخاصة بها. كما تنظر إلى العيوب التي يستاء منها المستخدم وتقوم بحل هذه العيوب في التحديثات المستقبلية. ولكن في هذا التحديث تم حل مشكلة التقطيع عند سير السيارة بسرعة كبيرة على طرق ولاية سان أندرياس. وهذه أهم مشكلة كانت تواجه المستخدم في اللعبة. وليتم تنزيل جاتا سان أندرياس للاندرويد يجب متابعة الخطوات التالية.

أولا يجب على المستخدم شحن هاتفه الأندرويد بنسبة كبيرة. والاتصال مع شبكة wifi.

كذلك يجب البحث في متجر جوجل عن تحميل لعبة GTA V الأصلية .

. والآن سيتم ظهور عدة إصدارات ومنها ( جاتا سان أندرياس للاندرويد ، جراند ثفت أوتو فايس سيتي، جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز، وكذلك تشينا تاور).

، جراند ثفت أوتو فايس سيتي، جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز، وكذلك تشينا تاور). يقوم المستخدم الآن بخيار إصدار سان أندرياس.

كما يجب الضغط على مستطيل التثبيت والذي سيتم تحويل المستخدم إلى صفحة دفع جوجل بلاي. ويمكن الدفع إلكترونيا في خلال لحظات عن طرق الدفع المتاحة في كل دولة. حيث أن القيمة لا تتعدى 30 ريال سعودي أي ما يقرب من 130 جنيه مصري.

بعد نجاح عملية الدفع سيتم إتاحة زر تحميل GTA San Andreas للاندرويد. يجب النقر عليه وسوف يتم الحصول على اللعبة في بضع دقائق.

متطلبات تشغيل جاتا سان أندرياس للاندرويد

أمتلئ عام 2022 بالتحديثات والتي خرج منها مواصفات بعض الهواتف التي تعتبر ضعيفة بالنسبة لتحميل تحديث GTA San Andreas للاندرويد. حيث أن اللعبة بواقعيتها تتطلب شروط تشغيل تعتبر عائقا لمستخدمي اللعبة وجاءت هذه الشروط كالتالي.

ليتم تنزيل جاتا سان أندرياس للاندرويد يجب أن يكون هناك سعة تخزين كبيرة تصل إلى 6 جيجا بايت.

كما يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائية لا تثقل عن 6 جيجا رام.

كذلك المعالج يجب أن يكون من الفئات المتوسطة ودائما يفضل للألعاب سناب دراجون 732 وما يعادله من معالجات ميديا تك.

معالج رسوميات الشاشة يجب أن يكون من المعالجات الكبيرة وينصع من نوع ادرينو.

أندرويد 11 وما فوق ليتم تحميل GTA V الأصلية بدون مشاكل.

والآن لقد توصلنا معا لنهاية كيفية تحديث GTA San Andreas للاندرويد بطريقة رسمية ومبسطة. كما تعرفنا سويا على أخر شروط ومتطلبات تنزيل جاتا سان أندرياس للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.