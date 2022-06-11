نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات هاتف iphone 14 pro max إصدار 2022 وسعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ومميزات هاتف iphone 14 pro max، أهم ما يحتوي علية هاتف ايفون 14 برو ماكس من مميزات ، يمكنك الاطلاع علي تلك المعلومات خلال الأسطر القادمة .

مواصفات ومميزات هاتف iphone 14 pro max

يحتوي جهاز iPhone 13 على شاشة Super Retina XDR OLED ، بينما يتميز كل من Pro و Pro Max بتقنية معدل تحديث Apple ProMotion 120Hz ، والتي تم تصميمها لجعل الفيديو والتمرير أكثر سلاسة.

لماذا نحن نقول لك هذا؟ لأننا نتوقع أن يتطابق iPhone 14 – أو أفضل – مع iPhone 13 ، من حيث العرض. هل يمكن أن نرى ظهور جميع هواتف iPhone 14 الأربعة لأول مرة مع لوحات ProMotion 120Hz الفاخرة؟

من غير المرجح. يزعم تقرير حديث صادر عن The Elec أن ‘واحدًا على الأقل من بين أربعة هواتف iPhone 14 (معيار iPhone 14 ، نفترض) ستلتزم بلوحة LTPS 60 هرتز. بالطبع ، هذا يزيد من احتمالية حصول ما يصل إلى ثلاثة أجهزة على لوحات LTPO بتردد 120 هرتز ، كما هو موجود في iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

قدم روس يونغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants ، أكثر التنبؤات تفصيلاً حتى الآن. في سبتمبر 2021 ، قام يونج بتغريد رسم ظهر أنه يكشف عن مواصفات شاشة iPhone 14 بالكامل. ها هي النسخة القصيرة:

iPhone 14 – شاشة OLED مقاس 6.06 بوصة و 1170 × 2532 بمعدل تحديث 60 هرتز و 460 بكسل في البوصة.

iPhone 14 Max – 6.68 بوصة ، 1284 × 2778 شاشة OLED مع معدل تحديث 60 هرتز و 458 بكسل في البوصة.

iPhone 14 Pro – شاشة OLED مقاس 6.06 بوصة و 1170 × 2532 بمعدل تحديث متغير يتراوح من 1 إلى 120 هرتز و 460 بكسل لكل بوصة.

iPhone 14 Pro Max – 6.68 بوصة ، 1284 × 2778 شاشة OLED مع معدل تحديث 1-120 هرتز و 458 بكسل لكل بوصة.

سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية

من المتوقع أن شركة Apple سوف تطرح هاتف iphone 14 pro max بهذه القائمة من الأسعار في مختلف الأسواق العالمية .

سوف تأتي نسخة 256 جيجا بايت من هاتف ايفون 14 برو ماكس في السوق السعودي بسعر 5150 ريال سعودي . أما سعر هاتف iphone 14 pro max في السوق المصري 23500 الف جنية مصري ، لنسخة 256 جيجا بايت . سعر الهاتف في الأسواق العالمية لنسخة 256 جيجا بايت سوف يكون ب1100 دولار.

الأن نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا الذي قدمنا من خلالها ، مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس واسعارة ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .