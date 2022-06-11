نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية اختيار مقال للكتابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية اختيار مقال للكتابة هناك العديد من الأغراض التي تحتاج إلى كتابة المقالات منها التسويقية والأدبية والعلمية والصحية وغيرها من أنواع المقالات الغرض منها أن تكون جذابة ملمة بكافة أفكار الموضوع الذي تريد أن تكتب عنه ويحقق معدل قراءة جيد ومعدل نشر كبير، من المعروف أن المقال مثله مثل أي عمل آخر يحتوي على متعة خاصة لمحبيه تطلق عنان أفكارك وتبدأ بالكتابة سواء كنت تعمل بمجال العمل الحر كاتب محتوى أو لديك موقع إلكتروني تريد كتابة عدد من المواضيع به أو حتى تريد الكتابة لأي سبب سوف نوضح لك في السطور التالية كل ما تريد أن تعرفة أولاً لاختيار المقال لا بد من أن يكون هناك قواعد نتبناها نقوم بالاختيار من أساسها.

كيفية اختيار مقال للكتابة

أولاً لا بد من اختيار المجالات المعينة التي تريد الكتابة عنها بعد ذلك تنتقل إلى محرك البحث وتبحث في المواقع الإلكترونية المتصدرة محركات البحث وتختار عناوين المواضيع من خلالها وتقوم بعمل صياغة بسيطة لها أيضاً من خلال محركات البحث وما هي الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها الجمهور حتى يستطيع مقالك تصدر المقالات الأخرى بالإضافة إلى كتابة المقال بشكل مشوق وجذاب يلفت الانتباه ملم بكافة المعلومات المتواجدة بمحركات البحث بالإضافة إلى ذلك كافة المعلومات التي لم يتم ذكرها حتى يصبح المقال شامل.

إن المقال عبارة عن نصوص تتحدث حول فكرة معينة إما من جانب واحد أو عدة جوانب يحتوي على العديد من البيانات والأراء والأفكار حتى تساعد القارئ على معرفة كل شيء وتعلم وفهم هدف المقال المحدد كما يجب على الكاتب أن يقوم بإنجاز المقال وكتابته بأفضل صورة ممكنة.

من الممكن أيضاً أن يوجد بالمقال بعض الصور أو الرسوم التوضيحية الخاصة به ذلك الأمر يلفت انتباه القارئ ويثير انتباهه وكذلك مقاطع الفيديو تساعد على تقديم محتوى جيد نصي.

ما هي محتويات المقال

هناك مكونات يجب مراعاتها عند كتابة المقالات وهي العنوان والمقدمة وجسم المقال والخاتمة سوف نوضح كل عنصر على جانب وكيفية كتابة ذلك وكيفية اختيار مقال للكتابة.

العنوان

هناك معايير معينة لاختيار العنوان يجب اتباعها ويجب ألا يكون العنوان مكرر في مقال آخر وخاصة المقالات الإخبارية كما يجب أن يكون يعبر عن المحتوى ويجيب عن تساؤلات المحتوى لا يجب أن يكون المقال في اتجاه والإجابة في اتجاه آخر العنوان بالتأكيد جذاب من المعروف أن عنوان المقال هو الانطباع الأول من الجمهور تجاه المقال وبالتأكيد تؤثر بشكل كبير في رأي من يقوم بقراءته إما أن يستكمل القراءة أو يتجاهله تماماً كما يجب أن يكون العنوان تفصيلي مبتكر مبدع به تشويق أيضاً.

مقدمة المقال

المقدمة لا تقل أهمية عن العنوان بها توضح كل شيء سوف تقوم بكتابته في المقال لذلك يجب أن تكون لافتة وجذابة إلى حد كبير حتى يستطيع القراء تكملة المقال ويقومون بقراءته ويمكنك بداية المقال بعدة أسئلة وعبارات مميزة تلفت انتباه القارئ كما أنها تتناول أهم النقاط التي سوف تتناولها في الموضوع باختصار.

جسم المقال

يعتبر جسم المقال هو الأكثر الأهمية لأنه يتحدث عن صلب الموضوع وعن أهم فكرة به حيث ينقسم جسم المقال لأكثر من عنوان جانبي يسرد كل تفاصيل المقال كما إن رضا القارئ أو عدم رضاه يعتمد على جسم المقال يجب أن يقوم الكاتب بكتابته بشكل جيد وبجودة عالية وتجيب على جميع تساؤلات العنوان والمقدمة حتى تحقق الغرض والهدف الأساسي من المقال.

الخاتمة

كثير منا لا يعير أي أهمية للخاتمة ويعتقد أنها غير مهمة في المقال ولكنها ضرورية حيث يغفل الكثير منا عن كتابتها ولكنها لها دور مهم ومحوري لأنها يكتب فيها ملخص المقال وتعتبر قراءة سريعة لمحتوى المقال كما عليك ألا تطيل أيضاً.

فهناك عدد كلمات معين يجب اتباعه لأن القارئ يكون متعب حينما وصل لنهاية المقال ولا يريد تكملة القراءة فيجب أن تكون الخاتمة مختصرة وملخصة المقال إلى حد كبير.

الفكرة والهدف

أنت بدورك ككاتب لا بد من تحديد الهدف والفكرة التي تقوم بالكتابة حولها عليك أن تتابع باستمرار مستجدات المجالات والمقالات وخاصة المواضيع الإلكترونية كل يوم يظهر شيء جديد وإذا كنت غير مواكب لمحركات البحث لا فائدة من ذلك.

إن كتابة المقالات ثقافة وزيادة وعي وتفكير للروح ويغذي العقل بشكل كبير لذلك يجب أن يكون الهدف واضح وملم بالمعلومات الكافية ويجب اختيار العنوان قبل كتابة المقال نفسه.

الكلمة المفتاحية

أهم شيء في المقال الكلمة المفتاحية التي يدور حولها المقال فهي ضرورية إلى حد كبير وتكون محور الموضوع لأنها الكلمة التي سوف يبحث عنها جميع القراء وحتى يظهر موضوع متصدر الصفحة الأولي حيث يقصد بالكلمة المفتاحية هي عبارة عن جملة أو عدة كلمات يبحث بها القراء في محركات البحث ويجب أن تكون الكلمة المفتاحية معبرة عن المقال ومحتواه ويجب أن تكون متواجدة في المقدمة والعنوان بالتأكيد وتوجد في جسم الموضوع عدد معين هناك عدد من الأدوات يمكن من خلالها اختيار الكلمات المفتاحية ويعطيك تقارير حول معدلات البحث حول الكلمة المفتاحية وهما:

Google Keyword Research

Ubersuggest

البحث في جوجل عن عنوان ومحتوى المقال

كيفية اختيار مقال للكتابة يجب أن تراعي ذلك وتقوم بالبحث عن العنوان في محركات البحث كما يجب أن تبحث عن العنوان في مراجع جيدة وموثوقة ويفضل أن تكون أجنبية وتحتوي على كافة المعلومات وتكون مهمة بالنسبة للقارئ.

إذا بحثت بشكل جيد سوف تجد العديد من الأفكار التي سوف تتحدث عنها في المقال ومن الممكن أن تغفل عند الكتابة من الممكن أن تجد نفسك لا تملك الوقت تجلس طوال اليوم في مقال لا تقرأ المقال باستفاضة اقرأ العناوين الجانبية ودون الأفكار المهمة تلك الخطوة تعبر عن مدى معرفتك بالمحتوى.

كيفية كتابة مقال للمبتدئين

إن كتابة المقالات فكرة ليست منتشرة كثيراً في الأعوام التي سبقت ظهور الإنترنت ولكن بعد دخول عالم الإنترنت لحياتنا أصبح كل متوفر أصبح كل من لديه موهبة يستطيع أن يقوم بتنميتها ويعمل على السعى ورائها حتى يحقق ذاته وينجح في المجال الذي يحبه.

أصبح الآن هناك الكثير من مواقع الويب مختلفة التخصصات هو متعة كل كاتب ومن المؤكد أن يعود عليه بالأرباح أيضاً قديماً كنا نجد أن كاتب المقالات أما كاتب أديب أو صحفي يقوم بنشر مقاله في جريدة وكان يتحدث عن المقال من وجهة نظره وكان لا يعود عليه بعائد مادي كثيراً كان ينظر إلى الجانب المعنوي ويهتم به.

لذلك يجب أن نراعي عند كتابة المقالات معايير الأمانة وأن تكون المعلومات دقيقة صحيحة تخلو من الأخطاء إلى حدِ ما.

هناك قواعد معينة يجب مراعاتها عند كتابة المقال يجب أن تكتب المواضيع التي تشد انتباهك ولك خلفية ثقافية عنها حتى تستطيع أن تعبر عن ذلك لا تحاول نسخ المقالات تماماً لا فائدة من ذلك يجب أن يكون الأسلوب المميز والمقال ذو محتوى جيد علاوة على ذلك حاول تحقيق هدف المقال مع اختيار لغة سهلة في الكتابة وحاول أن يكون العنوان متوافق مع المحتوي بشكل كبير الأمر ليس معقد ولكن يحتاج كتابة كثير من المقالات حتى تكون أكثر خبرة ودراية عن كتابة المقالات وتكون ملم بكافة المواضيع التي تبحث عنها ويجب ألا نغفل عن أهمية القراءة لابد من القراءة المستمرة حول أي مواضيع منها ثقافة وتكون ملم بكل شيء حولك.