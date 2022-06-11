تعرف علي مواصفات هاتف POCO C40 الجديد 2022

إصدارات شركة شاومي لهاتف Poco C40 في السوق العالمي، تعتبر شركه شاومي من احدث شركات الهواتف الذكية التي تتنافس مع شركات السوق العالمية بأحدث تكنولوجيا وتقنيات هاتف المحمول ، وتصدر هواتف ذكيه تتنافس مع شركات أخري وهواتف حديثة تكون ضمن الهواتف المتوسطة الف، عالميا يوم 16 يونيو الجاري، ويكون ضمن فئة الهواتف الذكية متوسطة السعر .

مواصفات هاتف POCO C40

يكون Poco C40 به شاشة تكون ذو جودة عالية ودقة افضل.

يعتمد على شاشه 6.7 من عشره بوصة وجودة بعرض اتش دي موجب.

يبلغ 60 هار ديز في معدل التحديث له.

يعتمد أيضا على وجود ثقب على شكل قطرة ماء هذا يكون مخصص للكاميرا الأمامية، وتكون دقتها 5 ميجا بكسل.

بهي مستشعر البصمة أسفل الشاشة.

يدعم بطارية 6000 مللي أمبير.

يدعم خاصية الهاتف المرتقب، وخاصية الشحن السريع في هذه التليفونات شاومي.

يدعي النظام التشغيل بالاند رويد 12.

مميزات أخرى للجهاز الجديد Poco c40

هناك بعض المميزات الأخري لهذا الجهاز الجديد تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات والمواصفات الحديثة من حيث الذاكرة والتخزين والبطارية وغيرها كما أنها يحتوي هذا الجهاز على

يحتوي الجهاز الجديد Poco c40 وذات ذاكرة الوصول عشوائي رامات تصل بسعة 4 جيجا بايت. به ذاكره تخزين داخليه تصل إلي 64 جيجا بايت. كما انه يزود هذا الهاتف الحديث ببطاقة اتصال . SIM مزدوجه لشريحتين. بسماعه الرأس وتكون 3.5 مليار. وراديو FM ويدعم تقنية الدفع الإلكتروني NFC في بعض الأسواق العالمية وغيرها.

جريده المال الخاصة بالهواتف

توفر من هذا الهاتف ثلاث ألوان وهم الأسود، والأخضر،والأصفر،

وكل هاتف أيضا مدعوم بثلاث كاميرات من الخلف تكون بدقه 18 ميجا بيكسل،

وكاميرا واسعه بالزاوية بدقه 8 ميجا بكسل،

وبه مستشعر بدقه اثنين ميجا بكسل إلى جانب كاميرا أمامية سيلفي تكون بدقه 5 ميجا بكسل، تعمل هذه على تقنيات ومواصفات التعرف على الوجوه والألوان بصورة واضحة.

هاتف POCO C40