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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني الدور الأول، شهدت محافظة الجيزة الأيام الماضية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لامتحانات الترم الأول، فقد تم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الجيزة سيادة اللواء أحمد راشد بنسبة نجاح بلغت 82.6% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات أخر العام والبالغ عددهم 183881 طالب وطالبة نجح منهم 150134 طالب وطالب في اجتياز تلك المرحلة، وتم الاستعلام من جانب أولياء الأمور عن نتائج أبنائهم في تلك المرحلة الحساسة من التعليم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حيث من خلالها يتم الكشف عن نتائج جميع المحافظات المصرية فور انتهاء لجان التصحيح من أعمالها واعتمادها من قبل المحافظين ليتم رفعها على المنصة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

جدير بالذكر بلوغ عدد أوائل المحافظ 91 طالب وطالبة على مستوى جميعا لإدارات التعليمية بالمحافظة، في حين نجح طلاب كلاً من جنوب الجيزة والوراق والدقي والعمرانية والشيخ زايد وأطفح في تحقيق نسب نجاح هيا لأعلى من بين باقي الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة.

إلى جانب اعتماد نتائج طلاب المدارس الحكومية والخاصة واللغات الخاصة بمرحلة الصف الثالث الإعدادي، تم اعتماد نتائج طلاب مدارس الصم وضعاف السمع من قبل محافظ الجيزة بنسبة نجاح عالية بلغت ٩٠%، وفي نفس السياق تم اعتماد نتائج طلاب مدارس المكفوفين بالمحافظة بنسبة نجاح٩٢.٨٦%، إلى جانب اعتماد المحافظ لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بمعدل نجاح بلغ ٩٠.٨٦% من إجمالي عدد الطلاب الذي خاض والامتحانات خلال الفترة الماضية.

استخراج نتيجة الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

خلال التصريح الأخير لمدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الأستاذ أشرف سلومة، فقد أوضح إمكانية الحصول على نتائج الطلاب في جميعا لإدارات التعليمية بالمحافظة من خلال المنصة الرسمية للمديرية على الإنترنت، إلى جانب إعلانها بشكل رسمي ونهائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

يقوم الطالب بالتوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة. ​الدخول إلى نتائج الطلاب ثم الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022. إدخال رقم جلوسه والإدارة التعليمية التابع لها. الضغط على عرض النتيجة.

مع كامل آلتماني بتحقيق النجاح والتفوق لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المحافظات المصرية