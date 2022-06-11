تعرف اكثر عن تطبيق واتساب الذهبي 2022 وتعرف علي مميزاته المتنوعة وعيوبه

تطبيق الواتساب الذهبي يمنح الكثير من المميزات لمستخدميه و هذه المميزات لم تعد متوفرة فى الواتساب العادي . فإنه يعد تطبيق الواتساب الذهبى من احدث التطبيقات الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعى . فانة يمنح كافة مستخدميه الخصوصية التامة والتى يمكن لأي مستخدم الرد فى الوقت المناسب لديه.فالكثير من المستخدمين يريدون البحث عن تطبيق الواتساب الذهبى. والغرض من ذلك بأن تطبيق الواتساب الذهبى يوجد بة الكثير من المميزات الحديثة والتى لم توجد في الواتس اب العادي. يمكن فى تطبيق الواتساب الذهبى فصل التطبيق عن الانترنت وذلك دون الحاجة الى القيام بفصل الانترنت على الجهاز كله .ويمكن للمستخدم توصيل فى الوقت الذى يريده . . فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا الكرام مميزات تطبيق الواتساب الذهبى .

مميزات تطبيق الواتساب الذهبى 2022

من وقت لاخر يمتعنا تطبيق الواتساب الذهبى بمميزاتة المتنوعة والتى تجذب الكثير من المستخدمين وهى كالاتى

اولا : تطبيق الواتساب الذهبى يتمتع بكافة المميزات والتى من اهمها بان يمكن للمستخدم بتحميل التطبيق مجانا .

ثانيا : التطبيق مجانى لاى شخص ولا يحتاج إلى شرائه لكى يتمتع بالمزايا الخاصة بة .

ثالثا :عند استخدام تطبيق الواتساب الذهبى يقوم المستخدم باستخدام حساب آخر معه وذلك إذا كان لديك أكثر من رقم محمول خاص بك .

رابعا : يمكن للمستخدم بكل سهولة ويسر عمل أكثر من حساب على الهاتف المحمول الخاص به .

خامسا : يتمتع تطبيق الواتساب الذهبي بأنه يوفر الخصوصية لمستخدميه .

ساسا : من الممكن فى تطبيق الواتساب الذهبى أن تظهر غير متصل لاصدقائك ويمكنك أيضا قفل المحادثات والرسائل الخاصة بك إذا أردت وذلك عن طريق عمل كلمة سر قوية .

تعرف على عيوب تطبيق الواتساب الذهبى

نحب أن نوضح لمتابعينا الكرام عيوب تطبيق الواتساب الذهبى . ولكل تطبيق من التطبيقات لدية المميزات وايضا العيوب . والعيب الوحيد الذى يواجه تطبيق الواتساب . انة يحافظ على خصوصية المستخدم تماما ومن ناحية اخرى يمكن لصديقة أن يقوم بتحميل الحالات دون علمة وايضا يمكنة قراءة كافة الرسائل والمحادثات التي قام المستخدم بحذفها .

فى النهاية عرضنا على متابعينا الكرام مميزات تطبيق الواتساب الذهبى 2022 وايضا وضحنا لكم عيوبة ونتمنى من الله ان نكون افادنكم .