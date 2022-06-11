مواصفات وسعر هاتف Vivo Y75 مع العيوب والمميزات

مواصفات وسعر هاتف Vivo Y75، نجد أن شركة فيفو قد أعلنت بشكل رسمي في السوق الهندي عن طرحها لهاتف Vivo Y75 5G الحديث، هذا بجانب تصريحها بتفاصيل كثيرة حول هذا النوع من الهاتف فقامت بالتصريح عن المواصفات التي توجد في نوع الهاتف هذا بالإصدار الجديد وأيضاً المميزات التي يتميز لها عن الإصدار السابق أو أنواع الهواتف المحمولة الأخرى في السوق، ومن ضمن الأشياء الهامة التي أعلنت عنها الشركة الأسعار الرسمية التي من المقرر أن يباع بها الهاتف في بعض الدول، والجدير بالذكر أن هذا الهاتف قد خرج بالفعل منذ مدة ليتم طرحه في الأسواق الصينية ولكنه يحمل اسم Vivo Y55 5G الذي يختلف عن Y55s 5G.

مواصفات هاتف Vivo Y75 5G

يرغب كل من يريد نوع الهاتف هذا في معرفة التفاصيل الكاملة حول مواصفات هاتف Vivo الجديد، فنجد التالي:

يأتي الجهاز بوزن ١٨٧ جرام، ذو أبعاد 164×75، 9×8.3 مم.

الهاتف مصنوع من خامات بلاستيكية بشكل كامل.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال فوز جي، بالإضافة إلى كارت ميموري ذاكرته ١ تيرا.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD ذات حجم 6.58 بوصة، وتعمل شاشة الهاتف بدقة 1080×2408 بيكسل، أما بالنسبة لجودة الشاشة فتكون FHD+، وكثافة بيكسلات 401 بيكسل لكل بوصة.

نظام تشغيل هاتف Vivo Y75 هو Android 11 مزود بواجهة فيفو: Funtouch 12.

يأتي الهاتف بمساحة تخزين 128 جيجا، وأيضاً ٢٨ رام.

رامات هذا الهاتف نوعها يكون LPDDR4X، وذاكرته الداخلية ذات نوع: UFS 2.1.

أما بالنسبة لكاميرا الهاتف السيلفي فجاءت بدقة ١٦ ميجا بيكسل، ذات فتحة عدسة F/2.0.

كاميرا الهاتف السيلفي تدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية بلغت [email protected]

سعر هاتف Vivo Y75 5G

الجدير بالذكر أن سعر هاتف Vivo Y75 الإصدار الجديد يختلف سعره كل يوم ومن بلد إلى أخرى أيضاً، فنجد أن التسعيرة الرسمية للنسخة الجديدة من هذا الهاتف التي توجد في الهند ذات مساحة تخزين ١٢٨ جيجا و٨ جيجا رام بلغ سعرها ٢٦٠ يورو، أو ٢٩٠ دولار، وهذا المبلغ يعادل بالجنية المصري ما يقرب من ٤٥٠٠ جنيه مصري.

عيوب فيفو Vivo Y75

بعد ذكر المواصفات الكاملة حول هاتف Vivo Y75 الإصدار الجديد يجب أيضاً ذكر العيوب التي توجد في الهاتف، مثل: