iPhone 14: السعر في الأسواق العالمية وتسريبات عن تصميم هاتف iphone 14 pro max 2022

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عمر شويل - جدة iPhone 14: السعر في الأسواق العالمية ، وأهم اتسؤيبات عن تصميم هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد إصدار عام 2022.

iPhone 14: السعر في الأسواق العالمية

لا توجد أخبار رسمية عن سعر iPhone 14 حتى الآن. ولكن نظرًا لأن iPhone 13 القياسي يبدأ بسعر 679 جنيهًا إسترلينيًا / 699 دولارًا أمريكيًا / 1199 دولارًا أستراليًا ، نتوقع أن يحصل iPhone 14 على سعر مماثل.

في المملكة المتحدة ، ظهر iPhone 13 بسعر يقل 20 جنيهًا إسترلينيًا عن iPhone 12. استمرت الأصابع في الاتجاه الهبوطي ، لكن هذا تفكير مليء بالتمني إذا تم تصديق إحدى الشائعات.

يأتي هذا من باب المجاملة iDropNews (يفتح في علامة تبويب جديدة) ، والتي تزعم أن المصادر أخبرتها أن الأسعار المرتفعة تتم مناقشتها داخليًا في Apple. في حين أن iPhone 14 القياسي سيبدأ من 799 دولارًا ، فإن iPhone 14 Max الأكبر سيكلف 100 دولار إضافي ، بسعر 899 دولارًا (حوالي 650 جنيهًا إسترلينيًا ، 1200 دولارًا أستراليًا). سيؤدي ذلك إلى رفع سعر طراز Pro إلى 1099 دولارًا ، وهو ما يزيد بمقدار 100 دولار عن 999 دولارًا لجهاز iPhone 13 Pro ، بينما سيحصل iPhone 14 Pro Max أيضًا على 100 دولار علاوة على iPhone 13 Pro Max الحالي ، مما يمنحه سعرًا 1199 دولارًا.

تسريبات عن تصميم هاتف iphone 14 pro max 2022

تميل iPhone 14 إلى إصلاح شامل – بدءًا من التصميم. باختصار ، يمكن أن يبدو هاتف Apple التالي مختلفًا تمامًا عن iPhone 13 …

في سبتمبر 2021 ، قدم لنا جون بروسر ، من FrontPageTech ، “نظرة فاحصة على iPhone 14”. نشر المسرب المحترم مجموعة من العروض – بما في ذلك ما ورد أعلاه – والتي يبدو أنها تكشف عن iPhone 14. إذا كان Prosser على حق ، فإن هاتف Apple التالي سيحتوي على “حواف من التيتانيوم” ، مما يجعله أقوى iPhone حتى الآن.

سرعان ما أخذ مارك جورمان من بلومبرج ثقله. فقد قام مراقب أبل الشهير بإرشاد جهاز iPhone 14 من أجل “إعادة تصميم كاملة” ويعتقد أن جهاز iPhone Mini مقاس 5.4 بوصة قد مات ودُفن بشكل شبه مؤكد.

يبدو أن Ming-Chi Kuo ، محلل Apple الأكثر موثوقية على الساحة ، على نفس الصفحة مع Gurman. يقول Kuo إن Apple ستطلق أربعة أجهزة iPhone 14 في عام 2022 ، بما في ذلك iPhone Max الجديد “ وبأسعار معقولة ” بدلاً من iPhone Mini الذي تم إيقافه.