نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق أيفون ١٤ وأهم التوقعات والتصميمات الجديدة في المقال التالي
من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها خلال هذا العام متي سوف تقوم شركة Apple بإطلاق مجموعة هواتف أيفون ١٤ خاصة لأنه يوجد شريحة كبيرة من مستخدمي هواتف أيفون ينتظرون السلسلة الجديدة من هذه الهواتف، فهناك تساؤلات عديدة تخص الألوان الخاصة بسلسلة Iphone 14، فهناك احتمالات كبيرة تقول أن هذه السلسلة سوف يتم إضافة ألوان جديدة إليها من باب التميز وهناك من يقول أنها سوف تقتصر على ٤ ألوان فقط الأبيض وبالطبع الأسود والأخضر الداكن ولون الخوخ الباهت.
موعد انطلاق أيفون ١٤
في حالة سير الأمور كما هي مخطط لها من قبل شركة أبل فإنها سوف تقوم بإصدار سلسلة هواتف أيفون ١٤ في هذا العلم الحالي ٢٠٢٢ م، وبشكل أكثر دقة الانطلاق الفعلي سوف يكون في الربع الأخير من السنة وبشكل محدد في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٢م، فا الموديلات الخاصة بأجهزة أيفون 14 كالأتي:
- أول إصداران في هذه السلسلة هي أيفون ١٤ و أيفون ١٤ ماكس والذي يكون بديل عن جهاز iPhone 14 mini والتي سوف تكون الشاشات الخاصة بهم تتراوح ما بين ٦.٧ و٦.٠٦ والتي سوف يكون بها نتوش مع على الجوانب .
- السلسلة لا تتوقف عند هذا الحد بل يوجد أيضا يوجد iPhone 14 والذي يأتي بشاشة بها ثقب والتي تكون بحجم ٦.٠٦ بوصة ويوجد أيضا iPhone 14 pro max والذي يأتي أيضا بشاشة مثقوبة وشاشة يصل حجمها إلى ٦.٠٦ بوصة.
التصميم الخاص بسلسلة Iphone 14
- هناك تلميحات تقول أن الجهاز من حيث الزوايا يمون مشابهة إلى حد كبير تلك الخاصة بـ iPhone 12.
- ويعتقد أيضا أنه سوف يتم الاستغناء عن المعدنية وأن الإطارات الخلفية للجهاز والخلفية بأكملها سوف تكون من الزجاج فقط.
- المادة العامة التي سوف يتم الاعتماد عليها في صناعة الجهاز هي مادة التيتانيوم وبسبب ذلك سوف يصبح الجهاز من حيث الوزن اخف وفي نفس الوقت أقوي.
- الكاميرات سوف تبقى كما هي ثلاثية في إطار مدمجة مع بعضها البعض .
- وهناك تلميحات تؤكد أن هناك احتمالية كبيرة أن تقوم شركة Apple بإعادة مستشعر البصمة مرة أخرى إلى هذه السلسلة.
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