موعد انطلاق أيفون ١٤ وأهم التوقعات والتصميمات الجديدة

من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها خلال هذا العام متي سوف تقوم شركة Apple بإطلاق مجموعة هواتف أيفون ١٤ خاصة لأنه يوجد شريحة كبيرة من مستخدمي هواتف أيفون ينتظرون السلسلة الجديدة من هذه الهواتف، فهناك تساؤلات عديدة تخص الألوان الخاصة بسلسلة Iphone 14، فهناك احتمالات كبيرة تقول أن هذه السلسلة سوف يتم إضافة ألوان جديدة إليها من باب التميز وهناك من يقول أنها سوف تقتصر على ٤ ألوان فقط الأبيض وبالطبع الأسود والأخضر الداكن ولون الخوخ الباهت.

موعد انطلاق أيفون ١٤

في حالة سير الأمور كما هي مخطط لها من قبل شركة أبل فإنها سوف تقوم بإصدار سلسلة هواتف أيفون ١٤ في هذا العلم الحالي ٢٠٢٢ م، وبشكل أكثر دقة الانطلاق الفعلي سوف يكون في الربع الأخير من السنة وبشكل محدد في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٢م، فا الموديلات الخاصة بأجهزة أيفون 14 كالأتي:

أول إصداران في هذه السلسلة هي أيفون ١٤ و أيفون ١٤ ماكس والذي يكون بديل عن جهاز iPhone 14 mini والتي سوف تكون الشاشات الخاصة بهم تتراوح ما بين ٦.٧ و٦.٠٦ والتي سوف يكون بها نتوش مع على الجوانب .

السلسلة لا تتوقف عند هذا الحد بل يوجد أيضا يوجد iPhone 14 والذي يأتي بشاشة بها ثقب والتي تكون بحجم ٦.٠٦ بوصة ويوجد أيضا iPhone 14 pro max والذي يأتي أيضا بشاشة مثقوبة وشاشة يصل حجمها إلى ٦.٠٦ بوصة.

التصميم الخاص بسلسلة Iphone 14