مميزات هاتف أوبو  Oppo K10 5G وسعره للفئات المتوسطة

أعلنت شركة أوبو رائدة صناعة الأجهزة الذكية الدقيقة عن طرح هاتف جديد من نوعه يجمع بين العديد من المميزات الموجودة في الهواتف الأخرى، ليصبح هاتف أوبو Oppo K10 5G هو الفائز الأول في المنافسة بين العديد من الهواتف الذكية الأخرى، كما يمتاز هاتف أوبو Oppo K10 5G بأنه من الفئة الاقتصادية المتوسطة التي تناسب مختلف الطبقات.

مميزات هاتف أوبو Oppo K10 5G

أعلنت شركة أوبو عن امتلاك هاتف أوبو Oppo K10 5G الخامل للمميزات الآتية:

يدعم هاتف هاتف أوبو Oppo K10 5G مكبر صوت.

كاميرا الهاتف الرئيسية بجودة ٤٨ ميجا بكسل.

تدعم كاميرا الهاتف تشغيل فلاش LeD

كاميرا السيلفي بجودة ٨ ميجا بكسل وهى جيدة في إجراء مكالمات الفيديو.

يدعم الهاتف كاميرا المستشعر بدقة ٢ ميجا بكسل.

يدعم الهاتف إمكانية إضافة ذاكرة خارجية لزيادة مساحة التخزين.

ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف ذات سعة ١٢٨ جيجا بايت.

يدعم مقبس سماعة رأس بفتحة 3.5 ملم.

هيكل الهاتف مقاوم للغبار وفق معايير IP5X

بطارية الهاتف كبيرة ذات سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

لدى الهاتف قدرة فائقة على شحن البطارية بنسبة ٥٣ في المئة في ثلاثون دقيقة فقط.

يتميز الهاتف باحتوائه على معالج قوي من نوع Dimensity 810

واجهة المستخدم Color OS 12.1.

نظام تشغيل الهاتف هو نظام أند رويد 12.

يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، والخامس 5G

يدعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1.

وزن الهاتف مناسب 190 جرام.

شاشة الهاتف من نوع أل سي دي بدقة 2400 × 1080 بكسل.

تحتوى شاشة الهاتف على مستشعر البصمة يوجد أسفل الشاشة الرئيسية.

تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث ٩٠ هرتز

سعر هاتف أوبو Oppo K10 5G

تم طرح الهاتف للبيع إلكترونيًا من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بشركة أوبو وأيضًا المتجر الهندي Flipkart على أن يكون يوم ١٥ يونيو هو يوم بيع أول نسخ مصنعة من الهاتف الذي تم تصنيعه بلونين فقط هم الأزرق والأسود، وقد تم تحديد سعر ٢٢٥ دولار كسعر للنسخة ذات سعة ١٢٨ جيجا بايت للذاكرة الداخلية و ٨ جيجا بايت كسرعة للرام.