طريقة تشغيل فورت نايت fortnite 2022

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عمر شويل - جدة طريقة تشغيل فورت نايت fortnite يود الكثير من المستخدمين في التعرف على طريقة تشغيل فورت نايت بعد أن أصبح الحصول على اللعبة بالطرق العادية من الأمور الغير يسيرة، ويرجع ذلك نتيجة لكونها غير متاحة على المتاجر الرسمية مثل متجر جوجل بلاي أو آب ستور، وفيما يلي سنعرض لكم أبرز الطرق البسيطة لتشغيلها لذا تابعوا معنا.

طريقة تشغيل فورت نايت fortnite

فورت نايت هي واحدة من أقوى الألعاب القتالية الإلكترونية التي يفضلها قاعدة كبيرة من المستخدمين، فيمكنك ممارستها بشكل مباشر على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر وغيرها من أجهزة الألعاب الإلكترونية الأخرى، وتتمثل طريقة تشغيل فورت نايت في الخطوات التالية:

الهواتف الذكية

في البداية قم بتحميل تطبيق الألعاب EPIC GAMES .

أنشئ حساب إلكتروني جديد بهذا التطبيق.

أبحث بعدها عن لعبة فورت نايت واضغط على خيار تحميل مباشر.

ثبت الملف الخاص باللعبة في البداية ثم ثبت اللعب وابدأ في تشغيلها على هاتفك.

خطوات تشغيل فورت نايت على الكمبيوتر

لكي تتمكن من الحصول على اللعبة بكل سهولة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع بلوستاكس على الويب من هنا.

ابحث عن لعبة فورت نايت من خلاله.

أتبع الخطوات التي يعرضها الموقع للحصول على اللعبة.

متطلبات تشغيل فورت نايت

صممت اللعبة لتعمل بشكل جيد على العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وللحصول على أداء أفضل يوصى بمواصفات النظام التالية:

الذاكره: 8 جيجا بايت رام وأعلى.

نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت.

المعالج: (AMD Ryzen 3 3300U) أو (Core i5-7300U).

ذاكر الفيديو: VRAM 2 جيجا بايت.

بطاقة الفيديو: AMD R9 280، Nvidia GTX 960، DX11 GPU.

في الختام نكون عرضنا لكم طريقة تشغيل فورت نايت على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى متطلبات التشغيل اللازمة.

طريقة تشغيل فورت نايت من الأمور التي يرغب الكثير من اللاعبين في التعرف عليها، نظرًا لعدم توافرها بمتاجر التطبيقات الرسمية مثل متجر بلاي وآب ستور، لهذا تمكنك بعض المواقع والتطبيقات من الحصول على تلك اللعبة بشكل مباشر مثل موقع بلوستاكس.

ما هي الهواتف التي تدعم تشغيل فورت نايت؟

يمكنك الاستمتاع باللعبة على كلًا من هواتف سامسونج الذكية بإصدار A5، A7، J7 PRIME، PRO.

كم يبلغ عدد السكنات بفورت نايت؟

تبلغ جميع السكنات المتواجدة في اللعبة حوالي 850 سكن.

كيف تلعب فورت نايت بأجهزة الأيفون

ليس عليك سوى الانتقال في البداية إلى متجر رويال ستور، بعدها قم بتحميل ملف IPA الخاص بك، وتثبيته من خلال المتجر.