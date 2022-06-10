بخطوات آمنة على حسابك.. موقع وطريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 عن طريق id

موقع شحن شدات ببجى 2022، تعد لعبة ببجى من الألعاب الأكثر شعبية التي لها العديد من المستخدمين حول العالم الذين يبحثون عن أفضل الطرق من أجل شحن شدات ببجى اللازمة للتمتع باللعب واستخدام كافة أدواتها، وهو ما يحتاج الكثير من البحث لاختيار موقع موثوق ومضمون يضمن لك إرسال الشدات على الفور بعد إتمام عملية الدفع دون التعرض إلى أي عمليات نصب أو سرقة، لذلك نستعرض كيفية شحن شدات ببجى عبر الموقع الرسمي لشحن الشدات الذي وفرته الشركة المالكة للعبة لاستخدامه بكل أمان وثقة وأسعار مناسب للجميع، فتابع هذا المقال للتعرف على طرق الشحن التالية.

كيفية شحن شدات ببجى 2022

يفضل الكثير من اللاعبين الاعتماد على الموقع الرسمي لشحن شدات ببجى من أجل الحصول على الشدات وإضافتها إلى حساباتهم باللعبة، وهو موقع Midasbuy الذي يقدم أسعار مناسبة للجميع إضافة إلى العروض المذهلة التي يرسلها مع كل مرة تقوم بها بالشحن من خلاله، كما يتوافر استخدامه فى جميع الدول العربية لأنه يدعم الشبكات المختلفة فى حال الشحن عن طريق الهاتف، ومن أجل شحن الشدات عبر موقع ميداس باى تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع ميداس باي واختيار الدولة التي تنتمى بها.

اختر لعبة ببجى من خلال الضغط على كلمة “انطلق”.

حدد عملة UnKnown Cash من خلال النقر على شراء.

الآن يجب عليك إدخال معرف اللاعب وهو الـ ID الخاص به.

تظهر أمامك طرق الدفع المتاحة للاختيار من بينها سواء عن طريق رصيد الهاتف أو البطاقة البنكية وغيرها.

حدد كمية الشدات التي ترغب فى شرائها ثم اضغط على “ادفع الآن”.

استكمل عملية الدفع ثم اذهب إلى حسابك للتأكد من وصول الشدات.

موقع شحن شدات ببجى مجانا

هناك بعض المواقع التي يمكنك من خلال توفير شدات ببجى بشكل مجاني دون دفع أي مقابل ولكن تتطلب تلك المواقع القيام ببعض المهام لكى تستطيع تجميع عدد مناسب من النقاط التي بإمكانك تحويلها إلى شدات بعد ذلك، ومن أفضل المواقع الموثوقة فى شحن الشدات مجنا هو موقع oonoo الذي أثبت مصداقيته تجاه المستخدمين فى شحن الشدات.