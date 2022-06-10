تثبيت efootball 22 mobile التعليق العربي مميزات رائعة من كونامي وهدايا كبيرة

تثبيت efootball 22 mobile التعليق العربي ، أطلقت رسميا شركة كونامي اليابانية تحديث إي فوتبول 22 موبايل. يوم الأربعاء الماضي الأول من يونيو 2022. كما أطلقت باقي التحديث يوم الخميس الثاني من يونيو الجاري بشكل كامل. وأقبل عليها الملايين من محبي اللعبة حول العالم وذلك بعد انتظار هذا التحديث منذ فترة طويلة، واليوم سوف نستعرض لكم تحديث إي فوتبول 22 موبايل والمميزات والهدايا الرائعة التي يتحصل عليها جميع مستخدمي اللعبة بعد التحديث مباشرة.

تثبيت efootball 22 mobile التعليق العربي

تحميل بيس 2022 تعليق عربي من خلال خطوات سهلة ورسمية معتمدة من شركة كونامي وذلك من خلال الخطوات التالية.

أولا يرجى شحن الهاتف بنسبة 90% لأن عملية التحميل سوف تستغرق وقتا طويلا وتقوم بسحب طاقة الهاتف.

والآن يجب الدخول على متجر التطبيقات المخصص لهواتف أندرويد (جوجل بلاي).

ومن خلال مربع البحث نبحث عن تحديث efootball 22 mobile .

. يجب ملاحظة أن في حالة وجود النسخة السابقة من اللعبة 2021 سوف يتم ظهور مربع تحديث وفي حالة نزول اللعبة كأول مرة سوف يظهر مربع التثبيت ويجب الضغط عليها.

والآن سوف ننتظر حوالي ثلاثون دقيقة حتى يتم تحميل بيس 2022 تعليق عربي .

. بعد نزول اللعبة يجب فتحها وربطها بحساب جوجل لتسجيل بيانات الفريق ولا يتم حذفها في التحديثات المقبلة.

مميزات وهدايا إي فوتبول 2022 موبايل

يحمل تحديث efootball 22 mobile عدة مميزات وأشياء جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة على الهواتف، وحازت هذه المميزات برد فعل إيجابي لمحبي اللعبة.

أولى المميزات وهي تثبيت efootball 22 mobile التعليق العربي بصوت المعلق السعودي فهد العتيبي.

بصوت المعلق السعودي فهد العتيبي. تغيير في خلفيات اللعبة وتغيير لونها إلى اللون الأزرق ويتصدر غلاف اللعبة بصورة ليونيل ميسي يرتدي قميص تحديث إي فوتبول 22 موبايل.

هدايا إي فوتبول 2022 موبايل من الكوينز المجاني وعملة GP كثيرة.

من الكوينز المجاني وعملة GP كثيرة. كذلك لاعب هدية من بكج ICONIC MOMENT.

حل مشكلة تقطيع الأنترنت وإظهار قوة إشارة الأنترنت للطرف الأخر قبل بدأ المباراة ويمكن إلغاء المباراة قبل أن تبدأ في حالة ضعف إشارة الأنترنت عند الطرف الأخر.

كذلك يمكن تغيير خطة اللعب في منتصف المباراة وهذه الخاصية جديدة والنسخ السابقة كانت لا تحتوي على هذه الميزة.

إضافة مباريات منفصلة واللعب بفريقك المفضل أمام فريق أخر من اختيارك ولكن ليس لهذه المباراة هدايا مجانية مثل باقي منافسات اللعبة.

بعد تحديث efootball 22 mobile. مباشرة سوف يتم إضافة أشكال لعملات جديدة ولكن ليس معروف ماهي أهميتها ونأمل في الأيام القادمة أن تقوم كونامي بتنزيل أحداث حتى نتعرف على أهمية العملات الجديدة.

والآن عزيزي القارئ لقد تعرفنا سويا على كيفية تثبيت efootball 22 mobile التعليق العربي. والهدايا والمميزات التي يحملها تحميل بيس 2022 تعليق عربي. نتمنى لكم منافسات ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.