اشحن حالا.. طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 عن طريق ID احصلي علي 5000 جوهرة يومياً

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب المفضلة لدى كثير من الشباب ويحبون الاستمتاع بجميع المغامرات الشيقة الموجودة فيها وهي من أكثر ألعاب الفيديو الإلكترونية المشهورة عالميا وبدأ ملايين من المستخدمين يبحثون عنها مثل اللعبة ببجي موبايل للاستمتاع بألعاب القتال والأكشن، لهذا سوف نوضح لكم من خلال الستور القادمة طريقه شحن جواهر فري فاير رسميا.

طريقة شحن جواهر فري فاير

يمكنكم من خلال السطور القادمة شحن جواهر فري فاير من خلال الموقع الرسمي لكي تتمكنوا من الحصول على الجواهر لاستكمال باقي الراحل من خلال السطور التالي،

في الخطوة الأولى يتم فتح الموقع الرسمي لعبه فري فاير عبر الإنترنت ثم تقوم بإنشاء حساب جديد وذلك إذا كنت تقوم باستخدام هذا الموقع لأول مرة.

بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول ثم تبدأ بتحديد عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها وتضغط على كلمة شراء بعد ذلك تقوم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك حيث يوجد العديد من الطرق التي تناسبك مع جميع وبعد ذلك سوف يتم تحويل الجواهر إلى الحساب الخاص بك وبعد ذلك يمكنك شراء الأسلحة والمعدات التي تريدها.

تشغيل لعبه فري فاير على الهواتف الذكية

يمكنكم تشغيل هذه اللعبة الإلكترونية على جميع الهواتف الذكية بجميع أنواعها ولكن ينبغي عليكم اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم وتشمل الآتي،

في الخطوة الأولى تقوم بتسجيل الدخول إلى المتجر الخاص بالهاتف الخاص بك ثم كتابة اسم اللعبة في مربع البحث والضغط عليه.

في الخطوة التالية تضغط على تثبيت اللعبة وتنتظر الوقت الموجود أمامك ثم تبدأ بتشغيل اللعبة والاستمتاع بها في أي وقت.

موقع قارينا لشحن جواهر فري فاير