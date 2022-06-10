تحديث واتساب الجديد وأبرز مميزات التحديث

إن تطبيق واتساب يكاد يكون من أشهر وأنجح تطبيقات التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما ينتظر الكثير من الناس التحديثات التي تطرأ عليه في كل فترة، وبناء على ذلك نجد أن تصدر تحديث واتساب الجديد 2022 محركات البحث خلال هذه الفترة لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

تحديث واتساب الجديد

من الممكن أن تتم عملية التحديث للإصدار الجديد للواتساب، وذلك من خلال أكثر من طريقة بسيطة، وإليكم أبرز هذه الطرق بالشكل الآتي:

يقوم المستخدم في البداية بالانتقال إلى صفحة متجر بلاي.

بعد ذلك يقوم بالنقر على الدائرة الخاصة بالملف الشخصي لديه والتي تتواجد أعلى الصفحة.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة إدارة التطبيقات والأجهزة.

بعد ذلك يتم اختيار قائمة إدارة ليقوم باختيار واتساب.

ثم يتم بعدها اختيار أيقونة التحديث.

بعد ذلك ستتم عملية التحديث بالصورة الصحيحة دون أي أخطاء.

مميزات تحديث واتساب الجديد 2022

إليكم أبرز وأهم المزايا الخاصة بالتحديث الجديد للواتساب بالصورة الآتي ذكرها:

من الممكن أن يتم وضع أي محادثة غير مرغوب فيها داخل ملف الأرشيف، والذي سيظهر أمام المستخدم، على عكس ما كان متواجد في النسخة القديمة، فكان على المستخدم أن يقوم باستعادة المحادثة المؤرشفة من داخل الإعدادات.

بينما من أبرز المزايا، هو تواجد خاصية تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء، فبعد اجتياز أسبوع، فسيتم حذف أي وسائط أو محادثات يريد إخفائها المستخدم.

كما يوجد ميزة التفاعل على الرسائل بريأكت، فهذه الميزة تدعم فكرة التواصل الاجتماعي بصورة أفضل.

أيضا هناك خاصية تجعل المستخدم يتعرف بأن جهة الاتصال الأخرى تقوم بعمل سكرين شوت.

كما انه من الممكن أن يختار المستخدم السرعة الذي يريد بها تشغيل المقطع الصوتي، فهنا حوالي 3 سرعات في التحديث الجديد للواتساب.

علاوة على ذلك هناك ميزة أخرى أيضًا. وهي عبارة عن إمكانية مشاهدة جزء من الفيديو دون أن يتم فتحه بصورة كاملة.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي يبحث عنها الكثير من الناس بخصوص تحديث واتساب الجديد لسنة 2022. ومن الواضح أن التحديثات الجديدة لتطبيق الواتساب قد ألقت ترحيباً لافت للنظر من جانبهم. لأن هذه التحديثات ستدعم هدف التواصل الاجتماعي. وإضافة نوع من الخصوصية للمستخدمين.