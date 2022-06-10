لا يفوتك.. فوتبول بيس 2022 وأهم مميزات التحديث الجديد football pes 2022

بعد نزول لعبة فوتبول بيس 2022 داخل الأسواق، فوجدنا أن هناك بعض من العيوب داخل الإصدار الجديد للعبة، وهذا ما جعل مصممون اللعبة يقومون بالتخلص من هذه العيوب وتطوير بعض الإمكانيات داخل اللعبة، وهذا ما ظهر بصورة لافتة للنظر في التحديث الأخير للعبة، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

فوتبول بيس 2022

إليكم أبرز المزايا الخاصة بالإصدار الجديد للعبة فوتبول بيس بهذا الشكل الآتي ذكره:

إن الإصدار الجديد لهذه اللعبة يحتوي على الكثير من الرسومات عالية الجودة، فالرسومات تكاد تكون قريبة من الواقع، وهذا أبرز ما أحرص عليه مصممين تلك اللعبة.

كما نجد أن هذه اللعبة داعمة لأكثر من تعليق صوتي بأكثر من لغة، حيث يتواجد التعليق العربي المميز، وهذه الميزة تكاد تكون الأبرز في الإصدار الجديد، فأصبح من السهل اختيار المعلقين داخل هذه اللعبة.

وفي الإصدار الجديد نجد أن هناك إمكانية لتحديد عقد اللاعب بفترة زمنية محددة، فهذه الميزة تضيف للعبة متعة إضافية.

كما يتواجد أنواع مباريات جديدة داخل فوتبول بيس الحديثة، مثل: مباراة سرية عبر الإنترنت، والحلبة، مباراة حدث التحدي.

وعلى الجانب الآخر نجد أن اللعبة تقوم بتطوير اللاعبين بصورة تلقائية، وذلك على حسب تطور المستوى الخاص باللاعب.

التعليق العربي داخل لعبة فوتبول بيس الجديدة 2022

من الممكن أن يستطيع عشاق لعبة فوتبول بيس الجديدة بالحصول على التعليق العربي، وذلك من خلال اتباع سلسلة من الخطوات الآتي ذكرها:

نقوم في البداية بالحصول على اللعبة وتثبيتها على الهاتف، ومن بعدها نقوم بفتح اللعبة.

ثم نقوم باختيار اسم اللاعب، ويتم النقر بعد ذلك على أيقونة EXTRAS، ومن بعدها يتم الضغط على أيقونة SETTINGS.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة COMMENTARY LANGUAGES.

ثم يقوم اللاعب بتحميل الملف العربي الخاص بالإصدار الجديد للعبة، فالملف يقدر بحوالي 379 ميجا بايت، وبعدها سيتمكن اللاعب من الاستماع للتعليق العربي المميز باللعبة.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم كافة المستجدات الخاصة بالإصدار الحديث للعبة فوتبول بيس 2022، ومن الواضح أن المزايا الجديدة لهذه اللعبة ستجعل الكثير من اللاعبين يندفعون لتحميل تلك اللعبة على هواتفهم والاستمتاع بها.