نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق Voila AI Artist لتحويل الصور الي صور كرتونية بجودة عالية في المقال التالي

من أكثر التطبيقات التي أصبح يتم تحميلها في مطلع عام ٢٠٢٢ والسبب في ذلك انه يحتوي على مميزات عديدة ومتنوعة أشهرها أنه يستخدم من أجل تحويل الصور إلى صور كرتونية بأبعاد 3D وأيضا 2D بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المتنوعة به. المزايا الموجودة في تطبيق Voila AI Artist يتم استخدام مزايا التطبيق من أجل تحويل الصور إلى صور كرتونه عالية التقنية والجودة شواء كانت 3D أو حتى 2D .

التطبيق مدعم بالذكاء الاصطناعي والذي على أثره يجعل عملية تحويل الصور تتم بشكل تلقائي وبجودة عالية .

التطبيق يمكن تحميله بسهولة وبشكل مجاني من على المتجر الموجود على الهاتف.

التطبيق يصلح تحميله على جميع أنواع أجهزة التليفون الذكية سواء كانت تلك التي تعمل بنظام تشغيل أند رويد أو ios وهي أجهزة الايفون.

استعمال التطبيق سهل ولا يتطلب إدخال أي بيانات أو معلومات كل ما يتطلبه الأمر هو التحميل والشروع في استخدامه بسهولة فهو لا يحتاج إلى تسجيل دخول أي حساب أو بريد إلكتروني.

آمن ولا يسبب أي ضرر على الجهاز الذي يتم تثبيته عليه. أسباب انتشار تطبيق Voila AI Artist تعتبر المزايا السابقة التي ذكرناها هي الأسباب التي ساهمت في انتشار هذا التطبيق في وقت قصير.

بلغ عدد تحميلات هذا التطبيق من على متجر Google play في بداية ٢٠٢٢ أكثر من ١٠ مليون مستخدم على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن في شهر أبريل لعام ٢٠٢٢ وصل عدد مستخدمي هذا التطبيق أكثر من ٣٠٠ ألف عملية تثبيت وتحميل لان الكل يرغب باستمرار بكل هذه المزايا التي توجد في التطبيق والتي على الرغم من كل ذلك يتم تقديمها للمستخدم بشكل مجاني فلا يحتاج إلى دفع رسوم تثبيت أو استخدام. طريقة تحميل تطبيق Voila AI Artist الدخول إلى متجر جوجل بلاي أند رويد أو متجر آب ستور للايفون والقيام بكتابة أسم التطبيق في الخانة المخصصة للبحث .

الضغط على محرك البحث وسوف يظهر التطبيق في أول القائمة.

القيام بالنقر على التطبيق ومن ثم الضغط على كلمة تحميل أو تثبيت.

سوف تبدأ عملية التحميل ولن تستغرق أكثر من دقائق معدودة.

فور انتهاء عملية التحميل سوف يظهر التطبيق على الشاشة الرئيسية للهاتف. عمر شويل - جدة تطبيق Voila AI Artist لتحويل الصور الي صور كرتونية بجودة عالية - ثقفني

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